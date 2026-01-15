Joc de cartes ha viajado esta semana a Girona para buscar el mejor restaurante de especialidad de la provincia. Cuatro restauradores han intentado defender sus propuestas -muy diversas entre sí- en un programa muy estratégico y con un participante de lo más curioso que tampoco ha pasado desapercibido entre los espectadores. ¿Qué locales participaban y quién ha conseguido el gran premio?

Cuatro restauradores con especialidades muy diferentes

Marc Ribas ha tomado la icónica furgoneta del programa de TV3 para dar una vuelta después del episodio anterior donde buscaron las mejores bravas de Barcelona. La primera parada ha sido en Banyoles, donde Petru Rusu es el propietario de Forquilla i Ganivet. Su testimonio ha sido todo un ejemplo porque, a pesar de no tener ninguna formación en restauración, él y su esposa –de origen rumano-, han apostado por abrir un local de menús de cocina tradicional catalana y de chup-chup. El local, situado en un polígono, apuesta por un producto de casa y platos muy correctos para un menú del día. Los restauradores han probado platillos de la cocina catalana como escalivada, pies de cerdo guisados, ternera con setas y carrillera fileteada entre otros. «La gente de fuera también sabe cocinar cocina catalana», ha afirmado con orgullo Petru. Desde el inicio ya se han visto cómo las puntuaciones eran diferentes entre los concursantes, valorando con muy buena nota el precio de Forquilla i Ganivet.

La comida de Petru ha sorprendido mucho en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

La segunda parada de la ruta les ha llevado hasta Riudellots de la Selva, donde Eduard Cebrià, un joven restaurador que abrió la Pizzeria 33 cuando solo tenía 19 años aprovechando el espacio del negocio familiar -un horno que tenía su padre-. El espacio está muy decorado con elementos de pizzería pero rompiendo con la idea de los locales de pizzas italianas. Petru ha compartido sus opiniones a diestra y siniestra, aunque sus rivales, Raúl y Alondra, no han terminado de encontrar un punto común entre ellos. ¿Y qué han probado? La cocina la encontraron muy correcta aunque los entrantes eran más bien sencillos como bravas, surtido de croquetas o sticks de mozzarella y pollo.

Las pizzas de la Pizzeria 33 también han gustado mucho en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

El elemento diferencial, como no podía ser otro, han sido las pizzas, que todos han considerado que eran muy buenas. Petru ha sido uno de los protagonistas de la noche, también por sus puntuaciones tan altas, algo que no suele pasar en Joc de cartes. También por sus conversaciones y comentarios, como por ejemplo cuando dijo que la miel cocinada a otras temperaturas puede ser cancerígena, una observación que dejó a los restauradores pensando. «Quiere estar todo el tiempo hablando y al final las cosas que dice se pierden por el camino», observó Raúl.

Marc Ribas y los cuatro restauradores han cambiado de local para ir hasta Girona, ciudad donde se encuentra La Cevicheria, el proyecto de Alondra Banderas. De origen chileno, la restauradora lleva muchos años viviendo en Cataluña y ha decidido optar por ceviches de autora inspirados en las versiones de este plato que se hacen en toda América Latina. Solo poner un pie dentro del local encontraron que el diseño no era lo que esperaban -teniendo en cuenta que la propietaria había sido bastante crítica con los demás-. ¿El punto más negativo? La cocina que tienen, era minúscula y casi no cabían los tres restauradores para poder verla antes de comer.

Los restauradores encuentran muchos errores en los ceviches en ‘Joc de cartes’ | 3Cat.

Del menú tampoco destacan mucho porque todo lo que han probado eran ceviches, con pulpo, pescado o gambas. Cuando encontraron un par que creían que no era bueno, el que estaba hecho con lubina y con salmón, Alondra lo defendió con uñas y dientes incluso yendo en contra de las observaciones de Raúl y Marc, que son las dos personas que tienen formación gastronómica. El peor punto se lo llevan las notas, con la cocina suspendida con un 2 por Eduard, y varias categorías suspendidas como la comida con un 4,7.

Un restaurante de lujo dentro de un hotel

La última parada de la ruta ha sido en Lloret de Mar. Una de las ciudades más turísticas de Cataluña esconde dentro del hotel L’Azure el restaurante de Raúl Rodríguez. The Factory es un espacio de brasa gourmet, con platillos más pijos y una decoración de alto nivel que los rivales consideran que «se ha hecho con buenos dineros». Ante algunas críticas que han hecho sus rivales, Petru se ha emocionado llorando por cómo «cuesta tener un local así». Se nota que él lleva poco tiempo dedicándose, pero hay mucha voluntad y afecto por el mundo de la cocina. Cuando vieron la cocina, se dieron cuenta de que esto era otro nivel, una cocina enorme y muy profesional que Alondra criticó de nuevo porque encontró «un poco de grasa». Sus altas expectativas y ser tan juguetona terminaron yendo en contra de ella. «No te puedes quejar de una cocina que está en perfectas condiciones cuando en la tuya no puedes ni entrar», espetó Eduard.

Las lágrimas de un restaurador en ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Los platos que han probado, a pesar de un pequeño error del camarero que confundió las vieiras de segundo y las puso de primero, han sido muy bien valorados por los participantes y por el mismo presentador. Ensalada de burrata, carpaccio de angus, gyozes de secreto ibérico, chupetes de codorniz, pulpo a la brasa o magret de pato son algunos de los platillos que han probado. Todos han estado de acuerdo en que era una de las mejores opciones que había en el programa y eso se ha visto reflejado en las notas con notas de comida de 10 y 9. De nuevo, Alondra ha sido la más exigente, una estrategia que la ha terminado perjudicando en su local.

La confrontación final, el restaurante ganador y el plato estrella

Después de pasar por los cuatro locales, los restauradores se han sentado en una nueva mesa de confrontación que ha puesto sus cartas sobre la mesa. Eduard ha sido el primero que ha visto las notas, aunque cree que son bajas. Desde el inicio se ha visto que Alondra había puesto las notas más bajas, en comparación con sus rivales. En el caso de Petru, ha afirmado que él «no venía a jugar, sino a ser honesto con las notas», un dardo hacia Alondra.

Alondra ha recibido la peor nota de ‘Joc de cartes’ | 3Cat

El restaurante de Petru ha empatado provisionalmente con la Pizzeria 33 con una nota de 6,4. Él entró sin conocimiento, pero se siente muy orgulloso de su proyecto. Todos han estado de acuerdo en que no esperaban una comida tan buena viendo el local, pero de nuevo la mirada se ha dirigido hacia las notas de la restauradora. En el caso de La Cevicheria, su nota no llega al aprobado. Se ha quedado con un 4,8. «Estoy flipando un poco», ha admitido ella. También ha suspendido la comida con un 4,7 y Raúl ha destacado que no vieron un «ceviche de autor» y que el salmón «no estaba en buen estado».

Finalmente y sin mucha sorpresa, Raúl ha levantado la campana para encontrarse con una nota provisional de 8,1, una de las más altas que se recuerdan. La cocina ha sido la nota más baja, marcada por el 6 que ha puesto Alondra. «He venido a jugar y me ha salido mal porque me han visto el plumero. Las puntuaciones de mis compañeros seguramente es porque me han visto jugar», ha admitido la restauradora después de ver todas las notas. Con todo esto y sin grandes cambios de notas, The Factory, el restaurante del chef Raúl Rodríguez, ha ganado Joc de cartes y se corona como el mejor restaurante de especialidad de Girona.

Las gyozas de secreto ibérico son el plato estrella de ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Además, él también se lleva el plato estrella del programa con sus gyozes de secreto ibérico. En cuanto a la audiencia, la emisión ha conseguido un 15% de share y 279.000 telespectadores, que aunque es un dato muy bueno, baja respecto a otros programas porque en la misma franja horaria se estaba emitiendo en TVE el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Real Madrid. Un nuevo Joc de cartes que ha demostrado las cartas que juegan los restauradores y las opciones gastronómicas tan diferentes que se pueden encontrar en todo el país.