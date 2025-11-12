Marc Ribas encén els fogons per a una nova fornada d’episodis de Joc de cartes. El xef més “brutal” de TV3 enceta la temporada de tardor aquest dimecres 12 de novembre al vespre. 13 capítols, 52 restaurants i més de 3.000 km de ruta per tastar plats ben diversos com les braves de Barcelona, els pèsols del Maresme o la millor calçotada prop de Barcelona. El primer programa, però, es traslladarà a la ciutat comtal per buscar el millor restaurant d’especialitat. Això que vol dir? Són plats amb estil particular o d’inspiració tradicional d’algunes zones del territori. Qui són els locals que competiran i quan es podrà veure el capítol?
Les quatre propostes de ‘Joc de cartes’: gastronomia vegana, brunch o plats gallecs
Marc Ribas es quedarà a Barcelona per buscar el millor local que ofereixi propostes innovadores i plats d’especialitat. Una de les parades serà al barri de Sants, on Jessi Villanueva, copropietari del local Perú en tu Mesa intentarà traslladar els sabors del país amb propostes tradicionals peruanes com taco lomo o el cebiche estil pescador amb l’objectiu de mantenir el sabor per arribar a ser una cadena de menjar saludable peruà. La segona parada serà un dels locals que cada cop omplen més la ciutat de Barcelona: el brunch. Una mena d’esmorzar més gran i elaborat que pugui servir també com a una prèvia del dinar. A la Dreta de l’Eixample, Marc Ribas i els restauradors visitaran el Citizen Café. El seu copropietari, Juanca Muñoz, defensarà el concepte de brunch amb platets com els ous Benedict fets amb productes de proximitat. Una moda que ha arribat a la ciutat i sembla que serà per quedar-se.
Cuina d’inspiració gallega i un local de tapes veganes
L’episodi continuarà a l’Antiga Esquerra de l’Eixample amb una cuina de tradició i inspiració gallega. El xef i propietari de l‘O’Peregrino Gastromar, Alejandro Sanahuja, intentarà delectar el presentador i els seus rivals amb cuina marinera inspirada en aquesta zona del país amb un producte de qualitat i amb atenció personalitzada per als clients. Finalment, dels plats gallecs passaran a un local de tapes al barri de Gràcia. Isa Fernández és la propietària del local La Perra Verde, una taperia vegana amb una carta reduïda i elaboracions que substitueixen les tapes tradicionals per opcions veganes sense carn ni derivats animals. Entre les seves especialitats destaquen les truites sense ou i les crispetes de coliflor.
Menjar bé és un plaer. Però per a Marc Ribas també és aventura, és elevar-se, és molt més… Nous capítols de "Joc de cartes"
▪️ Dijous, a les 22.05, a TV3 i a la plataforma 3Cat
Segons avancen des de 3Cat, serà una batalla culinària intensa amb rivalitat i molt de caràcter. Qui aconseguirà el títol de millor restaurant d’especialitat de Barcelona? La resposta aquesta nit a partir de les 22:10 h a TV3 i la plataforma 3Cat.
Les novetats de la nova temporada de tardor
La dinàmica del concurs és senzilla: visitar els locals, tastar els plats i valorar diverses categories com l’espai, el servei o el menjar. A partir d’aquesta temporada s’incorpora una gran novetat: la ressenya misteriosa. I quin objectiu té? Es tracta d’una valoració anònima que els concursants escriuran després de cada àpat. A l’inici de cada episodi, el presentador en llegirà una per afegir encara més crispació, sinceritat sense límits i tensió en aquesta competició culinària.
Com es grava ‘Joc de cartes estiu’ i ‘Joc de cartes tardor’?
Amb l’arribada de la tardor, 3Cat aposta per estrenar un dels seus formats estrella. Els plans de sofà i tele els dimecres a la nit venen acompanyats de la temporada de tardor de Joc de cartes, però com es diferencia de l’edició d’estiu i quins secrets amaga el rodatge? Marc Ribas ho explica en un vídeo publicat a les xarxes de 3Cat.
“Per a nosaltres no hi ha diferència a l’hora de rodar el que és Joc de cartes estiu de l’altre. Què vol dir això? Que ho gravem en quatre mesos tot seguit”, explica el xef del Cuines. Cada setmana, és a dir, divuit setmanes en total, es graven els programes sense parar. En el vídeo, que coincideix amb el rodatge dels capítols d’estiu, hi ha una petita variació.
Hi ha qui pensa que això és seure, menjar i fer amics.
“Amb els d’estiu són tres dies a la setmana [de rodatge] i els de la temporada regular, els d’hivern-tardor, són de quatre dies a la setmana”, revela. Les jornades de gravació són llargues, “de dotze hores” i van “amunt i avall”. “Sembla molt fàcil des de casa, és una mica més llarg”. Ara per ara, caldrà veure com serà aquesta nova temporada de capítols de Joc de cartes.