Joc de cartes torna aquesta nit a TV3 amb un programa des de la Garrotxa que promet i molt. L’objectiu que s’ha marcat Marc Ribas en aquesta ocasió consisteix a trobar-hi el millor restaurant amb sabor de la zona, una fita que pot donar idees als fans d’aquesta comarca de volcans i valls amb identitat pròpia. El producte local d’allà és molt bo, una qualitat que aprofitaran per premiar el local que millor sàpiga transmetre el sabor d’aquesta terra.
Quins restaurants participen en el Joc de cartes a la Garrotxa?
La primera parada serà a Olot, on els espera Quim Mesó. El propietari, cap de sala i pastisser d’Els del Mig assegura que les seves tapes i platets estan fets amb producte km 0. A més a més, molts comensals destaquen a les ressenyes que tenen una selecció de cervesa artesana molt àmplia.
No es mouran massa lluny, ja que també a Olot tastaran la proposta gastronòmica de Cal Fuster, el restaurant de Jana Vilanova. En el seu cas, la propietària, cuinera i cap de sala d’aquest local aposta per la cuina tradicional de la zona. La seva especialitat? La brasa, les tapes i els productes de proximitat com els fesols de Santa Pau.
I, sorprenentment, també tastaran un tercer restaurant a Olot. Es tracta del Wabi-Sabi, un restaurant de cuina fusió que combina tècniques de cuina asiàtica amb productes de la Garrotxa. Nil Vázquez, el seu cap de sala i el concursant més jove del programa, defensarà aquesta idea que pot semblar esbojarrada però que ells creuen que pot ser tota una sorpresa gustativa.
L’equip només faran una parada fora d’Olot, quan vagin fins a Montagut. D’allà els ha convençut tot el que ofereix l’Eixida, el restaurant amb Joana Periañez al capdavant. Es diferencien de la resta, diuen, perquè van més enllà de ser el típic lloc on menjar bé. De fet, es descriuen com un espai gastronòmic i també cultural. El seu tret característic és el menú degustació sorpresa que ofereixen, tot elaborat amb producte local i ecològic. Aquesta nit, tots els detalls de les elaboracions que preparen uns i altres, els ganivets que es llancen i les ressenyes -enverinades o no- que s’escriuen.