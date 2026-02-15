La Garrotxa és un dels racons del país més estimats pels amants del turisme rural, tant pels mateixos catalans com per l’internacional. La seva bellesa paisatgística converteix les terres garrotxines en un gran destí per fer una escapada de cap de setmana i començar a descobrir els pobles d’interior del país. Un dels municipis en què el turisme juga un paper més important per a la seva activitat econòmica és Sales de Llierca, situat entre els rius de Llierca i de Borró. De fet, d’acord amb les dades més recents de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest és el municipi on l’habitatge turístic té més pes en comparació amb el total de cases del poble. En concret, els habitatges destinats al turisme suposen un 20% del conjunt del parc residencial de Sales de Llierca.
Aquest poble garrotxí destaca especialment per la seva ubicació, ja que està situada en una zona força planera, però també amb un punt d’accés als conjunts muntanyosos de la comarca. Aquesta situació geogràfica converteix Sales de Llierca en un destí ideal per a totes aquelles persones que volen gaudir d’una excursió per la Garrotxa, però que encara comencen a introduir-se en el món del muntanyisme. El seu nucli urbà no és gaire gran, ja que només hi viuen poc més de 150 persones durant l’any, segons les últimes dades censals. Ara bé, sí que té diversos punts d’interès que cal visitar en una escapada de cap de setmana. Destaquen les seves quatre esglésies romàniques, totes incloses dins l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
El pes del romànic de la Garrotxa
L’arquitectura romànica té un pes molt important dins el patrimoni eclesiàstic de la comarca de la Garrotxa. Un dels imprescindibles en una visita a Sales de Llierca és l’església Sant Andreu de Gitarriu, situat prop del coll de Faja. Aquesta església, que data del segle XI -malgrat que se’n desconeix l’any exacte- és un exemple molt característic del romànic de primera fase, ja que està constituïda d’una sola nau amb un absis semicircular totalment llis a la cara est. Malgrat que l’interior es va cobrir amb guix, tapant totes les decoracions de l’època, el pas del temps ha deixat al descobert una de les creus de consagració. Destaca també l’església Sant Grau d’Entreperes, antigament Santa Maria d’Entreperes, la qual es va començar a construir durant el segle XII, tot i que es va ampliar quatre segles després. Les piques baptismals de l’interior encara es conserven en el mateix estat i posició que originàriament.
El patrimoni romànic de Sales de Llierca es complementa amb l’església de Sant Miquel de Monteia, també del segle XII, i l’església de Santa Cecília de Sadernes, que data del segle XIII. Ambdues són construccions d’una sola nau i encara conserven bona part dels seus elements originals, malgrat que el pas del temps ha provocat deterioraments en part dels edificis. Cada una d’aquestes esglésies es troba en una de les entitats de població adherides al municipi de Sales de Llierca, tots d’ells situats a escassos quilòmetres del nucli del poble garrotxí.