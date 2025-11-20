El ‘Joc de cartes’ més lacrimogen, amb una arracada a dins d’un plat

Joc de cartes ha ofert tot un espectacle lacrimogen a TV3 des de la Garrotxa. El Marc Ribas volia trobar-hi el millor restaurant amb sabor de la zona aprofitant que el producte local d’allà és ben bo. El que s’ha trobat, en canvi? Un grup de concursants ben curiós en el qual hi havia dues excompanyes d’escola que no tenien bona relació a l’Institut, però que han acabat reconciliades. I tot, gràcies a haver unit les seves forces cap a un altre dels rivals. I és que el més jove ha acabat sent el més exigent -i estrateg- a l’hora de valorar, cosa que no ha agradat als altres. Com han estat les elaboracions de cadascun dels locals seleccionats?
Els del Mig, plats petits que no han acabat de convèncer
La primera parada ha estat a Olot, on els esperava en Quim Mesó. El propietari, cap de sala i pastisser d’Els del Mig ha presumit de tapes i platets fets amb productes de la zona. La inspecció del local ha anat així així, ja que s’ha vist clar que els altres volien buscar-hi les pessigolles. No han trobat cap error greu, per això, encara que han lamentat que la cuina fos molt estreta i això després s’ha reflectit a la nota. L’aspecte dels plats l’han descrit com “cuqui”, però tots han coincidit que les racions eren petites.
S’han sentit bastants crítiques, per exemple, als ravioli perquè ha lamentat que no fossin explosius i que no els fessin “pixar-se de plaer”. Les patates creuen que no eren casolanes i no ha servit de gaire que els plats tinguessin molt bona pinta perquè tots han destacat que s’havien quedat amb gana: “Necessitaries 10 plats per atipar-te”.
La nota final ha estat justeta, tenint en compte que ha obtingut una mitjana del 5,5. Amb una categoria suspesa, la de la cuina amb un 4,7, la més alta ha estat per al servei amb un 6,3. Una de les ressenyes que li han fet? Que ça cervesa era bona, però que el menjar és “limitat”. Al propietari no li ha fet massa gràcia, és clar.
Cal Fuster, una opció de bona cuina catalana a Olot
La següent parada també ha estat a Olot perquè allà havien de tastar la proposta gastronòmica de Cal Fuster, el restaurant de Jana Vilanova. La seva especialitat? La brasa, les tapes i els productes de proximitat com els fesols de Santa Pau. La seva excompanya Joana, al principi, ha anat forta i ha carregat fortament contra tot el que ha vist. Després, però, ha rebaixat el to perquè s’ha adonat que eren plats ben fets i cuinats com s’ha fet tota la vida.
La propietària s’ha posat molt i molt nerviosa en veure’s examinada per tot l’equip, fins al punt que ha tingut uns quants errors imperdonables quan feia el servei. De fet, ha reconegut que s’ha oblidat d’oferir-los els plats que tenia fora de carta. Se l’ha vist totalment bloquejada i superada per la situació, de fet, i això que tots han aplaudit el que servia… s’ha oblidat de les begudes, de portar certs plats i no ha ofert un bon paper. No obstant això, els plats els ha agradat molt, fins al punt que s’ha sentit que eren “molt garrotxins”, que estava tot “boníssim” i “que els feia feliç”.
La nota mitjana ha estat millor que la del rival, amb un bon 6,5. La millor valoració ha estat per al menjar amb un 7,7, mentre que l’espai es queda només amb un 5,3. Una llàstima que no hagi ofert un bon servei perquè les tenia totes per guanyar.
L’Eixida, un espai gastronòmic amb menú sorpresa a Montagut
L’equip només ha fet una parada fora d’Olot, quan han anat fins a Montagut. Aquí havien de tastar tot el que cuinen a l’Eixida, el restaurant amb la quisquillosa Joana Periañez al capdavant. Es descriuen com un espai gastronòmic i també cultural i tenen com a tret característic el menú degustació sorpresa que ofereixen, tot elaborat amb producte local i ecològic.
Durant la inspecció del local, han saltat espurnes entre la Jana i el Quim perquè la primera s’ha adonat que ell s’ha posicionat a favor de la Joana en la seva guerra particular. Al Marc Ribas li ha fet gràcia sentir la cuinera cantant a la cuina, després, mentre que el Nil li ha dit que li recorda a Espinete. Els ha cridat l’atenció la presentació molt cuidada dels plats, els que no han pogut escollir perquè aquí el menú és sempre sorpresa. Un moment surrealista? Quan s’ha endut el plat de la Joana perquè creia que l’arracada li ha caigut a dins: “No me la vull jugar, em sap greu”.
Després de les valoracions dels companys, l’Eixida ha pujat fins a la primera posició amb un 6,9 de mitjana. La nota més alta ha estat per al menjar amb un espectacular 8,3 que demostra com els ha agradat. L’error de la Joana amb l’arracada ha fet abaixar el servei, que es queda amb un 6.
El Wabi-Sabi, cuina asiàtica de fusió amb productes de la Garrotxa
Per a l’última parada, l’equip ha tornat a Olot per veure com és això de la cuina de fusió. Al Wabi-Sabi combinen tècniques de cuina asiàtica amb productes de la Garrotxa, els ha explicat el Nil Vázquez, el seu cap de sala i concursant més jove del programa. Ha estat molt intens al llarg de tot el programa, cosa que ha fet que acabés sent el més criticat a les xarxes socials.
Els seus rivals han aplaudit el seu espai, però gairebé es carreguen un dels armaris de la cuina. Un cop a taula, la Joana s’ha posat a plorar una altra vegada i ja era la segona… L’aspecte dels plats eren macos, sí, però de gust de la Garrotxa no s’hi veia gaire. El calçot l’han trobat massa cru, per exemple, però ell s’ha justificat dient que als clients sempre els agraden. A més a més, el cebiche no li ha agradat gens a la Joana, el que ha valorat molt malament. El Nil s’ha defensat, tot deixant clar que segurament estava devaluant-ho perquè els veien uns rivals directes.
La nota mitjana ha estat d’un 6,3, al final. La més alta ha estat per al servei amb un 7,3, mentre que la pitjor ha estat per al menjar amb un 5,3 baixet.
La confrontació final, plena de llàgrimes
El Nil ha estat el gran protagonista d’aquesta part del programa, ja que ha rebut per totes bandes perquè ha puntuat molt i molt a la baixa. De fet, la Joana l’ha acusat d’haver-los puntuat molt a la baixa i ell ha hagut de defensar-se tota l’estona: “El meu baremo de mesurament no és el mateix que has posat tu. No hem considerat el mateix baremo”.
“M’has decebut, francament, i m’ha fet mal. No em suspenguis, guapi. Estic emprenyada perquè, sense saber el que costa mantenir un negoci, ens posis 3 i 4 a la babalà”, li ha recriminat ella. L’han fet plorar, al final, però creuen que encara és massa jove. No ha acceptat bé la nota baixa que ha rebut i això que ha encertat la puntuació que havia de treure.
El guanyador a millor restaurant amb gust de la Garrotxa ha acabat sent l’Eixida de la Joana, que ha encapçalat la classificació al llarg del programa i també després de la nota del presentador. El morro, 100% de la zona, ha enamorat el Marc Ribas que l’ha convertit en el plat estrella. Un local a visitar si algun cop passes per Montagut, si fem cas al que hem vist aquesta nit.