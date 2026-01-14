Marc Ribas toma esta semana la furgoneta de Joc de cartes para trasladarse a Girona. El programa gastronómico de TV3 deja Barcelona después de un programa en el que buscaron las mejores bravas de la ciudad -y se toparon con un cocinero muy malhumorado- para encontrar el mejor restaurante de especialidad de Girona. Como ya es habitual, cuatro restauradores intentarán superarse entre ellos para ganar el premio final y el título que les otorga el programa presentado por el chef de Cuines. Durante esta novena temporada de Joc de cartes ya han pasado por Barcelona y Tarragona para encontrar los mejores locales de especialidad de cada zona, y ahora, los cuatro restaurantes gerundenses intentarán sorprender con propuestas que van desde la cocina tradicional catalana hasta las pizzas artesanales o la cocina de fusión.

¿Qué locales participan esta semana en ‘Joc de cartes’?

La gastronomía de Cataluña es muy amplia y los establecimientos gerundenses también apuestan por los productos locales. Anchoas de l’Escala, patatas de Olot, vino, carne o judías del ganxet son productos que forman parte de la zona y que aportan muchísima riqueza gastronómica. Esta semana Marc Ribas visitará cuatro locales y la primera parada será en Banyoles. El local Forquilla i Ganivet, defendido por Petru Rusu, propietario y gestor de compras, pondrá el toque tradicional con platos de la cocina catalana y mediterránea y un toque personal. Entre sus platos destacados se puede encontrar el huevo cocido a baja temperatura, croquetas o arroz con coral y gamba roja.

Los restauradores de Joc de cartes de esta semana harán la segunda parada en Riudellots de la Selva, donde el cocinero y propietario de Pizzeria 33, el Eduard Cebrià, buscará sorprenderlos con una propuesta de pizzas artesanales con ingredientes frescos. Una comida muy conocida con fuerte arraigo italiano que buscará la victoria como local de especialidad.

Cocina de fusión y un local dentro de un hotel

La tercera parada de la semana en Joc de cartes será la ciudad de Girona. Alondra Banderas es la jefa de sala de La Cevicheria, un local inspirado en diversas cocinas sudamericanas con el ceviche de autor como plato estrella. Además, ofrecen otros platillos inspirados en esta cocina de fusión llena de sabor y acompañada de diversos cócteles.

Finalmente, Marc Ribas se irá hasta Lloret de Mar. El restaurante The Factory será la propuesta más curiosa, porque se trata del restaurante que está dentro del hotel L’Azure. Su chef, Raúl Rodríguez, defiende una brasa gourmet llena de influencias mediterráneas y orientales que combina técnicas tradicionales y más modernas. Entre sus platos destacados hay entrantes como ensaladas o tártar, croquetas, hot-dog de pulpo a la brasa, pescado de lonja a la brasa u hamburguesas, entre otros. ¿Qué local conseguirá convertirse en el mejor restaurante de especialidad de Girona? La respuesta, esta noche de miércoles a partir de las 22:05 h en TV3 y la plataforma 3Cat.