TV3 ha estrenat aquest dijous la nova temporada del programa Polònia i no ha passat per la situació del català a Catalunya, després que aquest estiu s’hagin viscut casos de catalanofòbia com el de la gelateria Dellaostia, al barri de Gràcia de Barcelona, o el d’un bar de Tremp, que va explicar El Món. El programa de sàtira, que d’aquí a uns mesos complirà vint anys en antena, ho ha fet amb un gag musical sobre les dificultats per ser atès en la llengua pròpia en un establiment públic del país, i barreja la realitat amb el desig.
Allunyant-se dels casos concrets, el client, que interpreta l’actor Ivan Labanda, s’emociona perquè demana un cafè amb llet i l’actor Cesc Casanovas, en el paper de cambrer, l’entén a la primera. A partir d’aquí, i amb les notes de la cançó Hallelujah de Leonard Cohen, la resta de clients de l’establiment celebren que “no estan en un lloc de Barna que no és per expats”. Un s’anima a demanar pa amb tomàquet amb pernil perquè “està tip” d’ous a la benedictina i una ordena dues boles de gelat de maduixa.
🎶 I jo que em feia il·lusions que entenguessin català a Catalunya 🎶#Polònia3Cat pic.twitter.com/rpADKjbEkW— Polònia (@polonia3Cat) September 25, 2025
Però el desig topa amb la realitat, perquè el cambrer porta un cafè amb gel en comptes d’un cafè amb llet, “pan con tomate y un pincel” i una ampolla de kombutxa. “Però què merdes és això? I jo que em feia il·lusions que entenguin català a Catalunya”, canten, abatuts. “Qué locura, qué locura. Catalán en Catalunya”, replica el cambrer davant la desesperació dels clients. “La culpa és nostra per canviar d’idioma quan ens parlen en castellà”, reflexiona Labanda en el seu paper de client i, tot seguit, es dirigeix al cambrer i, a causa de la seva aparença, li demana el conte en castellà. “Perdoni, senyor, que jo soc de Manresa”, li respon el treballador.
El vídeo, que es va penjar ahir a la nit després de l’emissió del programa, acumula més de 32.000 visualitzacions i ha tingut un gran impacte entre els usuaris de la xarxa social X, que han compartit el gag i alguns han lamentat que aquesta és “la trista realitat” que viu la llengua. També han opinat que l’única solució per revertir la situació del català passa per “no canviar d’idioma a la mínima” i “aixecar-nos i fotre el camp quan no ens entenguin”.