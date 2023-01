Laura Escanes i Álvaro de Luna, romàntics i tendres a les illes Maldives

Laura Escanes i Álvaro de Luna estan gaudint d’un viatge en parella a les illes Maldives, paradís al que han acudit quan fa poc que estan junts. La influencer i el cantant de Juramento eterno de sal ja no es tallen ni s’amaguen, una parella que han fet oficial a Instagram amb un seguit de fotografies romàntiques. En primer lloc, han compartit una imatge en què se la veu a ella acariciant-li la cara mentre el mira amb tendresa.

També ha volgut mostrar com d’enamorats que estan en captar les seves mans entrellaçades mentre caminen per la sorra de la platja, d’igual manera que l’ha gravat mentre entrava a l’aigua del mar. L’artista no ha publicat fotografies de la seva xicota, però sí que ha compartit un selfie i uns quants vídeos molt similars als que ha compartit ella de les excursions quan han nedat amb tortugues.

Laura Escanes i Álvaro de Luna ja no s’amaguen | Instagram

Laura Escanes publica una foto d’Álvaro de Luna | Instagram

Álvaro de Luna està gaudint del viatge | Instagram

Laura Escanes, contenta en un viatge en parella amb Álvaro de Luna a les illes Maldives

Laura Escanes també ha publicat fotografies en les que apareix sola, com per exemple una sessió de fotos a la sorra amb postures de diva de les que després ha volgut mofar-se’n ella mateixa perquè ha compartit les tomes falses en les que no surt tan afavorida com en aquestes.

La barcelonina publica una sessió de fotos a la sorra | Instagram

Laura Escanes neda amb tortugues a Maldives | Instagram

No fa tant que Laura Escanes havia viatjat fins a les Illes Maldives, encara que en aquella ocasió ho havia fet amb Risto Mejide i els nens. Ara hi torna de la mà de la seva nova parella, un cantant que l’ha ajudat a reprendre el somriure i a continuar creient en l’amor després d’un divorci dolorós.