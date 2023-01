Laura Escanes: “Ara em costa més pensar en l’amor per a tota la vida”

Laura Escanes ha canviat de vida radicalment des de la separació de Risto Mejide, la que va forçar-la a canviar de casa i afrontar els milers de comentaris que ha anat rebent des de llavors. Afortunadament per a ella, continua encadenant una feina rere una altra. Professionalment travessa un moment molt intens i dolç, de la mateixa manera que també té bones notícies en l’amor ara que ha tornat a trobar l’amor de la mà del cantant Álvaro de Luna. Ha parlat sobre tot això en una entrevista molt sincera a la revista Elle, la que protagonitza la portada del mes de febrer.

Haver-se divorciat del pare de la seva filla després de set anys junts no ha estat fàcil i ha tingut conseqüències psicològiques també. De fet, reconeix per primera vegada que ara no veu l’amor de la mateixa manera que abans: “Crec que quan som joves, i no vull dir que no ho sigui, l’amor l’idealitzem moltíssim més. De les coses que vivim anem quedant-nos amb una mica de cada i fem de l’amor un concepte diferent. Vull pensar que el meu concepte d’amor de pel·lícula i d’amor ideal continua estant allà. Ara bé, hi ha matisos que canvien i ara em costa més pensar en l’amor per a tota la vida… El temps dirà”.

Laura Escanes publica un vídeo amb Álvaro de Luna | Instagram

Laura Escanes ha pres moltes decisions al llarg de la seva carrera mediàtica, la que va començar quan va saber-se que mantenia una relació amb Risto Mejide: “De totes les decisions he après alguna cosa. Si pogués tornar enrere potser em protegiria una mica més, però és cert que no hauria après tant si no les hagués fet. Soc bastant impulsiva i no tinc temps de penedir-me després”.

Laura Escanes reconeix que ser mare tan jove té molts beneficis i també inconvenients

L’hem vist responent els detractors moltes vegades a través de les xarxes socials, un hate del que ara reflexiona: “A vegades m’agradaria fer clic a un interruptor i deixar de ser famosa per poder gaudir de les coses bàsiques com fer topless a una platja i anar a un restaurant sense que em facin fotografies. L’opinió pública genera més atabalament i estrès en moments de crisi… Jo entenc que em critiquin i em diguin que soc narcisista i que tinc molt d’ego. Entenc que això és el que al final mostrem… Et mentiria si et dic que no em fan mal les crítiques. Les intento relativitzar, les bones i les dolentes, ja que sé que està bé tenir els peus a terra i saber que no pots agradar a tothom”.

La barcelonina és mare de Roma, una nena que va arribar a la seva vida quan només tenia 23 anys. Què opina sobre haver-se estrenat en la maternitat tan jove? “Vaig ser mare en un moment en el que professionalment encara em quedaven moltes coses per fer. De fet, encara me’n falten. Crec que el pitjor de ser mare jove és precisament això, deixar una mica de banda la part professional i no poder avançar. Per una altra banda, m’encanta l’energia que tinc ara, que tinguem poca diferència d’edat i que siguem amigues. Vull que tot això continuï sent així”.

Laura Escanes, amb la filla a l’estudi de gravació | Instagram

Com es veu d’aquí a 10 anys? Laura Escanes no sap què respondre: “Poden canviar tant les coses… Em van fer aquesta pregunta fa cinc anys i vaig dir que em veia traslladant-me a Madrid, amb fills i treballant a la televisió. De moment he complert les tres coses, però em fa una mica de por què projectar. Vull continuar treballant i millorant. Em vull veure feliç, que és el més important”.