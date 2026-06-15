Marius Borg, el hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido condenado a cuatro años de prisión. El escándalo es mayúsculo en el país noruego, ya que el tribunal ha considerado probado que el joven aristócrata es culpable de haber cometido dos violaciones y una agresión. A sus 29 años, el hijo que tuvo en su primer matrimonio -antes de casarse con el príncipe heredero de Noruega- también ha sido condenado por tráfico de drogas y varias infracciones. Cabe recordar que él mismo reconoció ante el juez «una vida de excesos«, el incumplimiento de una orden de alejamiento contra la expareja y haber transportado marihuana alguna vez.

La Fiscalía pedía 7 años y 7 meses de prisión para él, pero finalmente se le ha rebajado a los cuatro años. Tendrá que continuar en prisión, pues, donde ha estado detenido las últimas semanas. La prensa nórdica se muestra escandalizada ante la sentencia, donde queda patente que el joven violó a una chica mientras dormía porque en un vídeo se la vería claramente «con los ojos cerrados y sin reacción al contacto físico«. Él siempre ha mantenido que fue una relación consentida, pero no lo ha podido probar. Además, también han comprobado que ejerció violencia contra su expareja, la influencer Nora Haukland, y que ella tenía motivos fundados para temer nuevas agresiones.

En total, se enfrentaba a cerca de cuarenta cargos. Marius Borg deberá pagar unos 58.000 euros en concepto de indemnizaciones a varias víctimas. De todo esto se ha enterado por videoconferencia, ya que recientemente había sido ingresado en el hospital por problemas de salud de los cuales no se han hecho públicos los detalles.

El hijo de Mette-Marit ha sido condenado a cuatro años de prisión | Europa Press

Que el hijo de la princesa haya sido condenado a cuatro años de prisión hará mucho daño a la imagen de la monarquía. Él no es hijo del futuro rey, pero sí de su esposa. Y si tenemos en cuenta que se divorció del padre cuando era muy pequeño, la cosa parece aún más grave porque este niño se ha criado en palacio desde muy pequeño.

La sentencia contra el hijo llega en un mal momento para Mette-Marit de Noruega

Cabe recordar que Mette-Marit de Noruega está atravesando un momento complicado de salud, así que esta sentencia condenatoria contra su hijo no la ayuda. La aristócrata padece una fibrosis pulmonar muy avanzada y los médicos la han tenido que inscribir en lista de espera para un trasplante de pulmón, ya que consideran que es la única opción para salvarle la vida. Se la ha visto en público con un respirador artificial, de hecho, lo que demuestra lo grave que es.

Ahora, Mette-Marit de Noruega tendrá que acudir a prisión si quiere visitar al hijo y eso durante los próximos cuatro años. El escándalo ha sacudido a la monarquía y también a todo el país, que hoy se ha despertado con una noticia que los deja helados.