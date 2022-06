David Valldeperas, de vacances en un xalet espectacular a Formentera

David Valldeperas es troba immers en una sèrie de problemes judicials que podrien tenir conseqüències greus. El director de Sálvame s’ha vist immers en una trama corrupta, en la que investiguen els directius del programa perquè creuen que haurien subornat un policia a canvi d’obtenir informació confidencial de famosos. Els investigadors haurien trobat moltíssima informació, per la qual cosa han demanat que s’allargui el procés sis mesos més perquè estan convençuts que hi ha molta gent implicada.

Mentrestant, el presentador barceloní es relaxa i gaudeix de les vacances a les Illes Balears. David Valldeperas ha passat uns dies a Eivissa, illa de la que ha marxat per instal·lar-se en la seva veïna Formentera. Allà ha estat allotjat a una casa unifamiliar molt luxosa i amb vistes al mar, de la que ha presumit en una publicació al seu perfil d’Instagram.

“Aquests dies intentava albirar uns ocells des del terrat de la casa d’una amiga. Més enllà dels ocells, també vaig veure uns quants iots d’aquells que encanten als famosos. No sé si hi anava algú a bord, però el que tinc clar és que no tornarien a trepitjar un vaixell en la seva vida si coneguessin el terrat d’aquesta casa. Hi ha cases en les que hauries de viure per obligació i aquesta és una d’elles”, ha dit per fer publicitat de la finca en què ha allotjat.

David Valldeperas, de vacances a Formentera | Instagram

Així és la casa que ha llogat David Valldeperas a Formentera

En el perfil oficial de la casa, la que gaudeix d’un espai de 2.000 metres quadrats, es poden veure com són i com estan decorats els diferents racons. La façana té el color blanc característic de la zona, amb les finestres pintades de blau i tots els elements decoratius del mateix color en la zona exterior. Uns sofàs grans i els para-sols acompanyen una piscina moderna des de la que pots gaudir de la natura que t’envolta. A dins de la casa, tota la decoració és mediterrània i clàssica amb elements naturals, fusta i pedra. Els mobles en tons blancs aporten un toc més modern a una finca que es pot llogar per 5.000 € cada setmana.

Consta d’un dormitori principal d’estil suite amb lavabo, projector i pantalla de cinema. El menjador és ampli, té xemeneia i està comunicat amb l’entrada de la casa. La cuina té electrodomèstics nous, però manté l’esperit clàssic de la resta de la casa.

David Valldeperas mostra la casa que ha llogat | Instagram

Aquesta és la façana de la casa de David Valldeperas a Formentera | Instagram

David Valldeperas fa publicitat de la casa que ha llogat | Instagram

Publiquen fotos de la casa que ha llogat David Valldeperas | Instagram

David Valldeperas ha escollit aquesta finca per desconnectar de la televisió i tots els problemes que envolten Sálvame. Les xifres d’audiència no són les millors que han tingut, precisament, i l’acusació judicial contra ells tampoc no ajuda a millorar una imatge que no fa més que empitjorar.