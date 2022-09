Rafael Amargo, sol i sense feina després de la detenció: “Estic patint”

Rafael Amargo ha reaparegut a televisió gairebé dos anys després de la seva detenció, quan van acusar-lo de ser el cap d’una organització criminal que traficava amb drogues. Ell ha negat en tot moment que sigui cert, tot deixant clar que a casa només hi ha drogues per a consum propi quan organitzen festes amb els amics. Arran d’aquella polèmica, la policia va retirar-li el passaport per evitar que es fugui abans del judici en què jutjaran si realment ha venut drogues.

El coreògraf ha reconegut que no aixeca el cap professionalment ni personalment des de llavors, ja que li han cancel·lat moltes feines: “Penseu que el 80% dels projectes que tinc són fora d’Espanya, a altres països als que ara no puc anar perquè m’han tret el passaport. El dia en què em vaig veure embolicat en tot això, estava en una parada de taxi de camí a La Latina on havia d’estrenar una obra”.

Ell continua pensat que és cap de turc d’una trama en què no té res a veure. El que més ràbia li fa és que no el permetin treballar a l’estranger: “Les excuses que em posen… No tinc necessitat d’escapar-me perquè no vull fugar-me. De fet, ni tan sols me’l donarien per anar a participar a Supervivientes a Hondures encara que estaria gravat les vint-i-quatre hores del dia. Com he d’escapar-me des d’allà i amb una productora avalant-me? Doncs tampoc no m’ho han permès“.

Rafael Amargo reapareix a televisió | Telecinco

Rafael Amargo, decebut amb els amics després de la detenció

Una mala etapa que ha fet que Rafael Amargo s’adoni que els seus amics l’han girat l’esquena: “En algunes feines estan esperant a què digui alguna cosa un jutge abans de trucar-me per treballar. Estic patint molt… No ha estat al meu costat cap dels amics que tenia. Això sí, també n’hi ha hagut d’altres que no considerava amics que m’han trucat per donar-me suport”.

S’ha publicat que estava a punt de ser desnonat de casa per culpa dels problemes econòmics que travessa, el que ell ha negat: “És una mica exagerat això que he estat desnonat, gràcies a Déu estic aquí. És cert que vaig haver de vendre la meva casa quan va passar tot això, però me n’he comprat una altra”.