Rubén Cortada dona detalls de “l’infern” que ha viscut els darrers anys

Rubén Cortada va ser un dels actors més populars del 2014 gràcies al seu paper antagonista d’El Príncipe, la sèrie revelació de Telecinco. Conegut com a Faruk, ell interpretava el dolent d’una sèrie que va fer èxits d’audiència increïbles. Molts creien que a partir d’aquí serien moltes les feines que li oferirien, però un seguit d’inconvenients el van forçar a allunyar-se de la televisió. Després d’uns anys desaparegut, va concedir una entrevista en què deixava caure que una sèrie de problemes personals l’havien forçat a tornar a Cuba: “He estat tres anys allà per culpa d’una cosa que se m’ha anat de les mans”.

Fins ara no se sabia a què es referia, un dubte que finalment s’ha resolt gràcies a una entrevista a El País que el retorna al centre del focus mediàtic. Rubén va fitxar per un parell de sèries quan va acabar El Príncipe, un moment molt dolç professionalment que va coincidir amb la mort prematura del seu pare. Només dos anys després d’aquella pèrdua, era la mare qui moria després d’una quimioteràpia molt dura i una hospitalització molt llarga. La mort dels dos progenitors va coincidir amb l’arribada de la pandèmia i la consegüent cancel·lació d’una sèrie de Netflix per la que havia apostat: “En aquell moment vaig tocar fons. Vaig preferir pensar que tot allò era un càstig perquè era l’única manera d’entendre-ho”.

“La situació es va convertir en un infern. Tenia la sensació que algú m’havia dit que a partir d’aquell moment hauria de pagar un peatge caríssim. No vaig voler que els fans fossin conscients del moment que estava patint perquè jo encara no ho havia assimilat. Preferia fer un cop a la paret i patir jo sol. Aquest tema és molt privat i fa molt de mal… Volia compartir què m’havia passat per poder ajudar altres persones que estiguessin vivint el mateix, però abans necessitava estar prou animat. El meu problema era que estava molt dèbil i no podia posar-me a sobre una altra carrega”, reconeix ara.

Rubén Cortada explica per què ha estat desaparegut | Instagram

Rubén Cortada vol tornar a treballar a televisió

L’actor ha reconegut que va travessar una època molt dolenta en què les males notícies arribaven una darrera de l’altra. Ara que ha pogut deixar la mala ratxa enrere i que ha superat el mal moment, deixa clar que torna amb força i moltes ganes de recuperar una carrera professional que podria haver estat meteòrica.