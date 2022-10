Telecinco estrena programa entre crítiques: “Funeral, patètic i avorrit”

Emma García ha tornat a Telecinco dos mesos després de la cancel·lació de Viva la vida, el magazín que ocupava les tardes del cap de setmana. Va ser una sorpresa que la productora decidís retirar-lo de la graella, així com l’estrena tot just després d’un programa molt similar presentat per Frank Blanco.

En acabar l’estiu van dir que també suspendrien aquest espai substitut i que Emma García retornaria a la mateixa franja amb un programa nou que s’ha estrenat aquest dissabte. El nom? Fiesta. I l’horari? El mateix que Viva la vida, de quatre a nou de la tarda. Aquesta no és l’única similitud entre un format i l’altre, precisament, tenint en compte que el plató, l’estil, els personatges i els col·laboradors són exactament els mateixos.

Els teleespectadors se senten estafats i denuncien l’engany: “De debò creuen que amb un canvi de nom creurem que és un format nou? De debò, haurien d’invertir més en comprar nous platós que almenys llueixin diferents programes”, “Mateixa presentadora, mateixos col·laboradors, mateix plató, mateix horari, mateixa temàtica… Li canvien només el nom al programa i ja es pensen que serà un èxit” i “Però quin invent és aquest si són els mateixos de sempre?” són alguns dels comentaris d’aquest estil que han rebut.

Es que de verdad, se creen que con un cambio de nombre nos vamos a creer que es un nuevo formato? De verdad, deberían invertir más en comprar nuevos platós para al menos que luzcan diferentes programas #Fiesta — HablandoTalk (@ComentandoCosa1) October 1, 2022

Misma presentadora, mismos colaboradores, mismo plató, mismo horario, misma temática… Le cambian solo el nombre al programa y ya se piensan que va a ser un éxito 😂 #Fiesta — Mari De Los Gatos 🌪 (@UnoDeLos4Gatoss) October 1, 2022

Pero que invento es éste si son los mismos de siempre pic.twitter.com/AeCfcg3USC — Eugenia (@Euge_1965) October 1, 2022

Els teleespectadors critiquen el nou programa d’Emma García

Però és que a, més a més, de ser una còpia a l’antic programa -el que recordem que no fa tant que va deixar d’emetre’s-, tampoc no ha agradat aquest. Dissabte van començar amb un 11,5% de share, la pitjor estrena des de fa bastant de temps. Els comentaris tampoc no han estat bons, tenint en compte que han proposat que el programa passi a anomenar-se “Siesta” o “Funeral“.



La gran majoria de missatges asseguren que l’espai ha estat “molt avorrit” i diuen que no entenen per què li han donat un altre programa a l’Emma García: “La presentadora viu en Mart, blanqueja mentiders i infidels, regna el masclisme i la mentida” o “Patètic, el mateix del mateix. No suporto la presentadora, què fluixa que és”.

Funeral, era el nombre apropiado. https://t.co/4WX2K9YQMA — Borja Terán (@borjateran) October 1, 2022

Que aburrimiento de programa — Sandra Acuña (@SandraA37462252) October 1, 2022

No lo he visto y no voy a ver un programa donde la presentadora vive en Marte,blanqueando mentirosos y infieles,donde reyna el machismo y la mentira.Cloaca — Toteva (@mig6675) October 1, 2022