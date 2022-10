Fernando Tejero insulta una detractora: “Amargada, frustrada i psicòpata”

Fernando Tejero ha esborrat el seu perfil de Twitter després d’una gran polèmica. L’actor protagonitza la pel·lícula Modelo 77, la que està rebent crítiques a través de les xarxes socials com és habitual sempre que hi ha alguna estrena. La qüestió és que sembla que l’actor no deu estar acostumat a llegir comentaris negatius.

Una dona escrivia: “El personatge de Fernando Tejero estava escrit per a Antonio de la Torre, no?”, una pregunta que no ha fet gràcia a l’actor… De fet, ha contestat amb un missatge en què ha acabat insultant-la: “Això diu molt de tu. A mi quan no m’agrada algú no em molesto en comentar res d’aquesta persona i més com tu fas, que ets una amargada i frustrada. Encara que no t’agradi, molt poca gent pensa com tu. Fes-t’ho mirar i respecta la meva feina. A què et dediques tu, psicòpata?”.

Com era d’esperar, moltíssims usuaris han descarregat la seva fúria cap a Fernando Tejero per aquesta contestació de males maneres.

Fernando Tejero elimina su cuenta de twitter tras contestar de muy malas formas a una espectadora de la película #Modelo77



Nunca entenderé estos arrebatos sin educación de algunos famosos. pic.twitter.com/bvkOUsRePj — M 📺 (@casasola_89) October 3, 2022

Fernando Tejero demana perdó per la seva actitud en un comunicat

El seu nom s’ha convertit en tendència i les crítiques han estat constants, fins que s’ha adonat que l’havia fet grossa i ha compartit un comunicat en el que demanava perdó per la seva actitud abans d’esborrar el seu perfil d’Instagram: “Al llarg de la meva carrera he rebut moltíssimes crítiques, tant bones com dolentes. Depèn de les feines criticades i els esforços dedicats, unes m’han afectat més que d’altres. Aquell qui em coneix sap que sempre les he respectat i digerit de la millor manera possible. No obstant això, fa uns dies vaig tenir la mala fortuna de llegir un fil de comentaris en aquesta xarxa social (no un comentari aïllat, com ha donat a entendre algun mitjà de comunicació) en el que es desvaloritzava una de les feines més il·lusionants de la meva trajectòria i la meva capacitat com a actor”.

“No em va enxampar en un bon moment, és veritat. I sí, desafortunadament em vaig deixar portar pel dolor i la susceptibilitat. Vaig entrar a drap i vaig treure a relluir la meva pitjor part. Vull demanar perdó per això, de tot cor, i reconèixer que a qui menys li agrada aquesta versió és a mi mateix. Considero el meu comportament del tot inacceptable i gens propi dels meus valors i de tot allò que defenso a la vida. Tant de bo mai no hagués escrit aquelles paraules. En la gran majoria de les vegades em sento molt estimat i respectat per moltíssima gent, per la qual cosa em sento profundament afortunat”, ha afegit.

Fernando Tejero, en l’última aparició pública | Movistar+

Fernando Tejero destaca que està exposat a opinions i publicacions alienes molt desfavorables i, a vegades, molt desagradables: “Sense voler justificar-me, vull expressar com de difícil és viure això en els dies menys bons. Soc un ésser humà vulnerable i sensible amb les meves llums i les meves ombres com tothom. Llegir determinats comentaris sobre la meva persona en moments delicats no és gens fàcil i sento que, a vegades, la gent s’oblida que sota dels personatges públics hi ha éssers humans i que certes paraules poden fer molt de mal. Com a prova, la meva reacció per la que torno a demanar perdó i per la qual decideixo deixar definitivament aquesta xarxa social. Gràcies sinceres i vertaderes a les persones que em seguiu i m’aprecieu” ha dit abans d’esborrar el seu perfil.