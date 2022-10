María León denuncia haver estat víctima d’abús policial

María León ha estat detinguda aquest cap de setmana, el que ha perjudicat molt la seva imatge pública. S’ha dit que l’actriu, coneguda per ser la germana de Paco León, va agredir una agent de policia amb un cop de puny i diverses puntades de peu. Ràpidament va filtrar-se que era plena matinada quan María i un grup d’amics eren testimonis de la multa que van interposar uns policies a un home que anava borratxo en bicicleta. Creien que havien comès abús policial i així ho van fer saber, sense esperar-se que demanessin que s’identifiquessin. María León no duia el carnet d’identitat a sobre i hauria estat per això que l’agent policial l’hauria forçat a entrar al vehicle per dur-la a comissaria. Els seus amics, indignats, l’haurien ajudat a intentar escapar… amb mala sort que van acabar enxampant-la i detenint-la mentre ella es defensava.

María León emet un comunicat en què nega haver agredit el policia

No ha estat fins ara que la protagonista ha confessat què va passar realment en un breu comunicat en el que nega taxativament haver pegat a ningú i en el que també dona les gràcies pel suport que ha rebut: “Vull donar les gràcies per totes les mostres de suport rebudes. Aquestes últimes 48 hores han estat vertaderament difícils. Nega haver agredit ningú“.

Primeres paraules de María León després de la detenció | Instagram

A més a més, l’actriu aprofita per denunciar que ha estat víctima d’abús policial: “No és la meva intenció posar en entredit la feina necessari que fan els cossos i forces de seguretat de l’estat del nostre país. Sí he de denunciar que he estat víctima d’un abús policial per part d’uns agents de la Policia Local de Sevilla. El cas està en mans dels meus advocats i des d’aquest moment poso tota la meva confiança en la justícia”.