Tania Llasera sempre ha estat molt sincera i transparent amb els seus seguidors, d’igual manera que l’hem pogut sentir obrint-se en canal quan ha concedit alguna entrevista. La presentadora de televisió i influencer, per exemple, no ha volgut ocultar que va patir un parell d’avortaments que van enfonsar-la en el moment més fosc de la seva vida. Ara, n’ha donat més detalls en un vídeo que aprofita per denunciar la poca empatia dels ginecòlegs que la van atendre en aquell moment: “Estava de gairebé vuit setmanes quan vaig anar de vacances amb un amic a Múrcia i, de sobte, vaig començar a sagnar moltíssim. Vaig arribar a l’hospital amb un sagnat més que abundant, molt preocupada i absolutament primerenca amb 37 anys. El ginecòleg que em va atendre no va poder ser més insensible“.
El metge li estava fent l’ecografia mentre parlava per telèfon amb una altra pacient, així que comencem malament. Però no només això, sinó que no hauria fet costat a Tania en cap moment… tot el contrari: “Doncs, efectivament, això és com les pipes… no té fruit a dins, no té batec. Vinga, posa’t les calces“, li hauria etzibat d’una manera totalment insensible. “No els preparen per tenir una mica d’empatia i saber fer en el moment més fosc de la teva vida fins a aquell moment, quan t’assabentes que has perdut l’únic bebé que has conegut a dins teu i quan t’ha costat quedar-te embarassada? Podria tenir una mica de tacte, dic jo”, lamenta la presentadora.
Quan va tornar a Madrid, la va atendre la seva ginecòloga de confiança a qui ha donat les gràcies per tractar-la bé: “Era fantàstica”. En aquella ocasió, Tania Llasera va haver d’esperar un parell de setmanes per intentar que el seu cos fer un raspat natural per evitar una intervenció ginecològica que sempre és molt desagradable. El bebè no havia tingut temps d’evolucionar, una pèrdua que va entristir moltíssim la presentadora com és evident. I no va ajudar la premsa, que va carregar contra ella d’una manera brutal aquell estiu perquè ella va engreixar-se molt -sumida en la pena- i les xarxes socials van atacar-la amb encara menys tacte que les revistes que van destacar aquest “impactant canvi físic”.
Desgraciadament, aquest mal tràngol no va ser l’únic que va haver de viure. Només uns mesos després, va tornar a quedar-se embarassada i tampoc no va funcionar en aquella ocasió: “Se’m va fer a premsa un bullying impressionant i a les xarxes imagineu-vos… Mentrestant, jo estava perdent aquell segon bebè perquè vaig tornar a sagnar. Recordo estar somrient davant dels fotògrafs en un teatre de Barcelona en el que estava treballant mentre sagnava una barbaritat una altra vegada“.
En aquella ocasió, sí que van haver d’intervenir-la i ho recorda com un moment “altament desagradable”: “Al final, ets un número en una carnisseria mentre et demanen que et relaxis… com t’has de relaxar? Has de passar un dol per aquells bebès que encara que no va respirar per ells mateixos, han estat a dins teu i han estat una il·lusió que quan mor et deixa en un dol del que no es parla, que s’estigmatitza i que sembla totalment invisible“.
“La gent et diu que no pateixis, que t’has quedat embarassada i tornaràs a fer-ho i en tindràs un altre. Sí, però aquell no substituirà el que has perdut i és important que li donem nom i que ho parlem entre nosaltres”, ha insistit Tania Llasera. En el seu cas, la història va acabar amb final feliç perquè va ser mare d’un nen el 2016 i, l’any següent, d’una nena. Sigui com sigui, encara recorda un moment complicat que l’acompanyarà sempre.