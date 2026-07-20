Tania Llasera siempre ha sido muy sincera y transparente con sus seguidores, de la misma manera que la hemos podido escuchar abriéndose en canal cuando ha concedido alguna entrevista. La presentadora de televisión e influencer, por ejemplo, no ha querido ocultar que sufrió un par de abortos que la hundieron en el momento más oscuro de su vida. Ahora, ha dado más detalles en un vídeo que aprovecha para denunciar la poca empatía de los ginecólogos que la atendieron en aquel momento: «Estaba de casi ocho semanas cuando fui de vacaciones con un amigo a Murcia y, de repente, comencé a sangrar muchísimo. Llegué al hospital con un sangrado más que abundante, muy preocupada y absolutamente primeriza con 37 años. El ginecólogo que me atendió no pudo ser más insensible«.
El médico le estaba haciendo la ecografía mientras hablaba por teléfono con otra paciente, así que empezamos mal. Pero no solo eso, sino que no habría apoyado a Tania en ningún momento… todo lo contrario: «Pues, efectivamente, esto es como las pipas… no tiene fruto adentro, no tiene latido. Venga, ponte las bragas«, le habría soltado de una manera totalmente insensible. «¿No los preparan para tener un poco de empatía y saber actuar en el momento más oscuro de tu vida hasta ese momento, cuando te enteras de que has perdido el único bebé que has conocido dentro de ti y cuando te ha costado quedarte embarazada? Podría tener un poco de tacto, digo yo», lamenta la presentadora.
Cuando volvió a Madrid, la atendió su ginecóloga de confianza a quien ha dado las gracias por tratarla bien: «Era fantástica». En aquella ocasión, Tania Llasera tuvo que esperar un par de semanas para intentar que su cuerpo hiciera un raspado natural para evitar una intervención ginecológica que siempre es muy desagradable. El bebé no había tenido tiempo de evolucionar, una pérdida que entristeció muchísimo a la presentadora como es evidente. Y no ayudó la prensa, que cargó contra ella de una manera brutal aquel verano porque ella engordó mucho -sumida en la pena- y las redes sociales la atacaron con aún menos tacto que las revistas que destacaron este «impactante cambio físico».
Desgraciadamente, este mal trago no fue el único que tuvo que vivir. Solo unos meses después, volvió a quedarse embarazada y tampoco funcionó en aquella ocasión: «Se me hizo en prensa un bullying impresionante y en las redes imaginaos… Mientras tanto, yo estaba perdiendo aquel segundo bebé porque volví a sangrar. Recuerdo estar sonriendo frente a los fotógrafos en un teatro de Barcelona en el que estaba trabajando mientras sangraba una barbaridad otra vez«.
En aquella ocasión, sí tuvieron que intervenirla y lo recuerda como un momento «altamente desagradable»: «Al final, eres un número en una carnicería mientras te piden que te relajes… ¿cómo te tienes que relajar? Tienes que pasar un duelo por aquellos bebés que aunque no respiraron por sí mismos, han estado dentro de ti y han sido una ilusión que cuando muere te deja en un duelo del que no se habla, que se estigmatiza y que parece totalmente invisible«.
«La gente te dice que no sufras, que te has quedado embarazada y volverás a hacerlo y tendrás otro. Sí, pero aquel no sustituirá al que has perdido y es importante que le demos nombre y que lo hablemos entre nosotros», ha insistido Tania Llasera. En su caso, la historia terminó con final feliz porque fue madre de un niño en 2016 y, al año siguiente, de una niña. Sea como sea, todavía recuerda un momento complicado que la acompañará siempre.