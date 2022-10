La mare de Rigoberta Bandini reconeix que no li agradava l’Ay, mamá

Rigoberta Bandini s’ha fet un nom mediàticament parlant gràcies a la seva participació al Benidorm Fest, en què va optar a ser representant d’Espanya a Eurovisió amb l’Ay, mamá. Aquest himne feminista no va convèncer el controvertit jurat, però sí a un públic que va viralitzar la cançó fins a convertir-la en número 1. Els concerts que va fer la barcelonina van vendre les seves entrades en poques hores, el que demostrava que havia nascut una estrella. Poc després, però, va decidir aïllar-me temporalment per no saturar-se i ara creu que és la millor decisió que podria haver pres.

Així ho reconeix en una conversa amb la seva mare i Samantha Hudson, que han participat en la segona entrega de les RIGOtalks, un experiment amb el que pretén torna a cridar l’atenció ara que ha publicat nou disc: “Amb l’excusa d’haver tret l’àlbum he organitzat unes trobades moníssimes amb gent que m’inspira i em cau bé”, deia el dia en què va anunciar el projecte del seu canal de Youtube. En aquesta entrega s’ha sincerat sobre com va viure tot el xou de Benidorm, així com els dies posteriors.

La mare de Rigoberta Bandini explica com va viure la família l’esclat del Benidorm Fest

El que més ha cridat l’atenció ha estat el que ha tret a la llum la mare, que també va estar present durant tots aquells dies de festival per poder cuidar el nen de Rigoberta: “Vaig tenir la sort de poder estar-hi. Vam estar una setmana a l’hotel tots junts i vam acabar formant una mena de família”. La part més divertida? En reconèixer que a ella l’Ay, mamá no li va agradar en un principi: “A mi sempre em costen les seves cançons i m’he d’anar adaptant, les he d’escoltar diverses vegades per entendre-les i que m’agradin. I reconec que aquesta no m’acabava de fer el pes, no. Potser és perquè la vaig rebre empatitzant amb la figura de la filla que canta a la mare i no com a mare que rep aquesta cançó”.

Mare i filla han demostrat la seva bona relació en aquesta conversa, en la que alhora s’ha vist que són molt diferents. La mare és molt més pudorosa, el que ha reconegut: “Hem tingut educacions totalment diferents i sí, moltes vegades li he dit que no ensenyés la teta als concerts. Recordo que durant el festival es va comentar moltíssim si ho faria o no, el que jo no volia que la coaccionés. No la va ensenyar ni allà ni en els concerts posteriors, però sí passats uns mesos. Em va fer molta ràbia i li ho vaig dir”.

La mare de Rigoberta Bandini se sincera sobre la fama de la filla | Youtube

Rigoberta reconeix que va necessitar aïllar-se perquè va espantar-la tanta fama

La família de Rigoberta va haver d’adaptar-se a la fama de la cantant, la que ha afectat fins i tot al seu fill petit: “Ara diu que es diu Nico Navarro Bandini i jo li dic que no, que es diu Ribó! Però es fa un embolic, pobret”. I és que aquesta dualitat entre persona i personatge és difícil de gestionar: “Va haver-hi un moment en què vaig sentir que el personatge em menjava. Vaig haver de connectar amb la meva gent i només volia quedar amb gent propera”, ha reconegut.

De fet, assegura que quan va acabar el Festival va espantar-se en veure’s envoltada de tantíssima expectació mediàtica: “Jo sabia que no era tan important, que simplement havia fet una cançó. La tornada a la meva vida va ser molt estranya i vaig haver d’assimilar que tot hagués crescut tant. Va ser per això que vaig voler aïllar-me, el que estic molt contenta d’haver fet perquè realment necessitava aquell mes d’estar amb la meva gent en la meva vida normal. Recordo quedar amb els meus pares i dir-los que estava atabalada perquè sentia que havia deixat d’existir com a persona i que només existia Rigoberta Bandini, que és el meu projecte… però la Paula Ribó vol continuar existint”.