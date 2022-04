Miryam Benedited denuncia amenaces de mort cap a ella i els fills

Miryam Benedited és una de les coreògrafes més prestigioses i conegudes d’Espanya. El seu pas per Operación Triunfo va ajudar-la a fer un pas importantíssim en la seva carrera, en la que continua triomfant gràcies a Tu cara me suena. Aquests darrers mesos ha estat notícia per un tema totalment diferent, per això, concretament pel seu paper de jurat en el Benidorm Fest. Recordem que aquest va ser el festival en el que es va escollir Chanel com la representant espanyola a Eurovisió. Molts van criticar que se l’escollís a ella quan Rigoberta Bandini era la clara preferida del públic. L’assenyalada com a culpable d’aquesta decisió? Precisament Miryam Benedited, qui més endavant se sabria que havia treballat amb Chanel en el passat.

Miryam Benedited denuncia insults i amenaces de mort

Van deixar-la verda, fins al punt d’insultar-la i posar en dubte la seva neutralitat. La van acusar de fomentar el tongo i les trampes, el que va donar ales a molts detractors per amenaçar-la a través de les xarxes socials. La campanya de desprestigi contra ella va ser demolidora, el que ha fet que ho passi molt malament. Ara n’ha parlat en una entrevista a Equipo de investigación de La Sexta. Aquí, es mostra molt entristida per aquesta situació: “Acaba el festival i, de sobte, et trobes amb una allau d’insults, missatges d’odi i amenaces de mort. El cos em va donar una volta. Anava caminant pel carrer, em trobava amb gent i sentia que potser ells eren aquells que t’havien insultat. Vaig començar a sentir molta paranoia en el meu cap, mai no m’havia passat res similar. Vaig patir agorafòbia i no podia estar en un espai obert. No saps si totes aquestes amenaces es compliran i vaig patir un atac d’ansietat horrible”.

Un dels pitjors missatges que va llegir? Una amenaça directa cap als seus fills: “No anirem contra tu, anirem allà on més mal et podem fer… contra els teus fills, que sabem molt bé on localitzar-los”, van arribar a dir-li. Ella encara no entén el motiu de tant odi: “Semblava que havia comès un delicte, un assassinat o una violació. Una d’aquestes persones està denunciada, però continua amenaçant-me cada vegada que publico una story a Instagram”.

Miryam Benedited parla de l’odi a la xarxa | La Sexta

La situació s’ha calmat una mica, però encara avui continua rebent crítiques. L’única cosa que va fer va ser opinar lliurement sobre qui era la seva concursant preferida. De debò es mereix aquests missatges per això? Un odi desproporcionat i molt injust, que ha fet molt de mal a la coreògrafa.