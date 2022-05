El festival d’Eurovisió arrenca amb problemes

L’engranatge del festival d’Eurovisió d’enguany, que se celebrarà durant la setmana que ve a la ciutat italiana de Torí (Itàlia), no ha començat amb bon peu. Les 40 delegacions que participen en l’edició ja han trepitjat l’escenari per polir els últims retocs de les seves actuacions. Però la gran majoria d’elles han quedat poc satisfetes amb el resultat a causa d’un problema important i inesperat, ja que els elements escènics de l’escenari no funcionen.

El disseny escenogràfic creat per la televisió italiana, amb el suport de la Unió Europea de Radiodifusió, organitzadors de l’esdeveniment, havien ideat un escenari espectacular format per una estructura en forma de sol que consistia en una sèrie d’arcs concèntrics i giratoris. Aquests arcs estaven formats en pantalles led, per una banda, instrument molt preuat per fer una bona realització televisiva, I per l’altra amb un sistema d’il·luminació de focus. Però a l’inici dels assajos es va informar que el motor que girava l’element no funcionava.

Aquest fet ha ocasionat un malestar considerable a tots els països participants, ja que tots ells havien preparat minuciosament la seva posada en escena amb tots els elements previstos. Això ha fet que tots ells hagin hagut de reinventar-se i crear novament una realització amb aquesta nova estructura.

escenari tori 2022 | Eurovision.tv

Per altra banda, l’escàndol va continuar amb la censura de la posada en escena de la representant albanesa. Ronela Hajati va aparèixer a l’escenari amb el seu tema provocador i es va fer difusió per les xarxes d’una fotografia on es veia la mà de la cantant tocant seu entrecuix. Pocs minuts d’haver-ho publicat, els canals oficials van eliminar la publicació i això va provocar el daltabaix de tots els seguidors. Però no va quedar només així, ja que l’organització va manifestar que volien que es modifiqués l’actuació. Finalment, i valorant la feina feta, permetran que ella actuï tal com estava previst.

Primer assaig d’Albània | Eurovisiontv

Com serà l’actuació de Chanel a Eurovisió?

Parlant d’escàndols, i al marge de la controvèrsia del Benidorm Fest, Chanel, l’abanderada per a representar a Espanya al festival, ha trepitjat ja l’escenari del PalaOlimpico de Torí per assajar el seu tema SloMo. Una candidatura forta, llatina i actual que presumeix de ser una de les màximes favorites per guanyar el certamen, segons les cases d’apostes de pagament que li auguren un cinquè lloc a la classificació final.

La catalana lluirà un disseny del madrileny Palomo Spain format pers típics elements de tradició espanyola, tals com una creació en format de pedreria simulant una jaqueta de torero i un body ajustat on el negre és el color predeterminant.

Ucraïna encapçala el rànquing de favorites en les apostes amb el grup Kalush Orquestra seguit per l’amfitriona Itàlia amb Mahmood & Blanco, la sueca Cornelia Jakobs i l’anglès Sam Ryder.