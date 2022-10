Parlen per primera vegada les companyes de classe de Letícia

Letícia va estudiar Periodisme a la universitat Complutense de Madrid, en la que coneixeria el professor amb qui acabaria casant-se. Fins ara pocs companys de carrera havien parlat amb la premsa, el que feia que no se sabessin moltes coses sobre aquesta època de la dona de Felip VI. Finalment, però, una companya ha tret a la llum certs detalls en unes declaracions plenes d’anècdotes.

Vanitatis ha trobat una antiga col·lega de Letícia, Cecilia Blanco, que va ser testimoni d’un dels moments més icònics de la seva joventut: “Recordo un dels catedràtics aturant la classe i etzibant-li: “Miri, Ortiz, jo no sé què serà de la seva vida… però a pesada no té rival” Va ser així tal qual”.

Aquesta dona tindria bon record de Letícia, per això, tenint en compte que assegura que era “una delícia” que Letícia estigués en classe perquè “constantment feia preguntes, se la veia molt informada i plantejava qüestions rellevant als professors”.

Letícia, als informatius de TVE

Com era Letícia com a estudiant universitària?

I Letícia feia vida social amb els companys? La companya ho explica: “Després de les classes sèiem a la gespa a prendre alguna cosa, però ella només estava cinc minuts i anava a la Facultat de Dret com a oient per continuar formant-se. Ella estava totalment dedicada a l’estudi i a aprendre tot el possible”. Reconeix que algun cop van anar a prendre alguna cosa, això sí, moment en què aquesta noia apropava la monarca a casa dels pares perquè ella no tenia cotxe.

En una fotografia que guarda d’aquells anys, es pot veure Letícia amb els cabells molt més foscos. La seva millor amiga era una altra, amb qui sembla que encara mantindria relació pel que diu aquesta dona. Ha tornat a veure l’actual reina espanyola? Diu que en tres vegades: “La primera va ser poc abans que anunciés el compromís amb Felip, quan me la vaig trobar al FNAC de Madrid amb la seva germana. Cap de nosaltres no s’esperava que es casaria amb Felip, és clar. Després l’he vist dues vegades més i sempre ha estat ella qui ha vingut a saludar-me. En l’última, quan ens van trobar al cinema, em va presentar el rei Felip i em va estar parlant una mica de les filles”.