Sofia fuig d’Espanya per evitar retrobar-se amb Joan Carles

Joan Carles I tornarà a Espanya el pròxim cap de setmana després de dos anys a Abu Dhabi, tal com ha confirmat l’alcalde de Sanxenxo. El rei emèrit espanyol s’allotjarà a casa d’un company de regates, amb qui viurà l’inici del campionat de vela que se celebra en el municipi gallec. De moment, s’han filtrat pocs detalls de la seva estada. Ara bé, el que sembla clar és que aprofitarà per reunir-se amb Felip VI a La Zarzuela després d’un parell d’anys sense pràcticament parlar-se entre ells. Davant d’aquest retorn, molts periodistes del cor s’han preguntat què farà Sofia de Grècia. Es quedarà a Madrid per poder retrobar-se amb el seu marit? Doncs bé, El Español té la resposta i és bastant escandalosa.

Com era d’esperar, la dona de Joan Carles ha trobat una excusa per poder marxar d’Espanya el cap de setmana i evitar haver de veure’l. Ja ho diu la Pilar Eyre de tant en tant, que la grega no vol saber absolutament res sobre ell… i molt menys veure’l. En aquest cas, Sofia viatjarà avui mateix fins a Miami per participar en diversos actes commemoratius del cinquè centenari del final de la primera circumnavegació de la Terra. Assistirà a l’arribada del vaixell-escola espanyol de l’Armada espanyol, així com a una taula rodona que presidirà en un museu d’art. Està previst que Joan Carles arribi a Galícia el dissabte 21, moment en què la dona estarà presidint l’arriada de la bandera d’un vaixell. Tot sigui per no coincidir amb el marit, el que li sortirà bé perquè no podran acusar-la de quedar-se a casa sense veure’l. Té l’excusa perfecta, estar a més de 7.000 km de distància.

Sofia ha trobat una excusa per evitar trobar-se amb el seu marit | Europa Press

Elena de Borbó canvia tots els plans per poder veure el pare

A l’altra cara de la moneda trobem Elena de Borbó, la primogènita de Joan Carles i Sofia. En el seu cas, se sap que ho ha deixat absolutament tot per poder veure el pare. No ha passat gaire temps des que passessin uns dies junts a Abu Dhabi, però sembla que ja el trobaria a faltar. Almenys, això fa pensar que hagi cancel·lat tots els actes que tenia previstos en saber la data del retorn del pare a Espanya.

Vanitatis ja va avançar fa uns dies que Elena havia deixat caure que Joan Carles tornaria aviat: “La regata d’aquest cap de setmana és una celebració important amb la commemoració del Xacobeo i amb el campionat de la Copa del Món de vela”. Sembla que el retorn de Joan Carles estava previst per a més endavant, però que finalment han decidit avançar-lo i és per això que Elena ha hagut de suspendre el dinar que tenia organitzat amb les Meninas de España, un grup de dones taurines. La presidenta d’aquesta associació confirma al mitjà que Elena tenia prevista anar-hi, però que ha cancel·lat la seva presència perquè Joan Carles torna d’Abu Dhabi. Com a dada curiosa? “Una vegada que Elena va donar l’explicació, va haver-hi un “viva el rey” generalitzat”.

Joan Carles i Elena de Borbó, junts en una correguda de bous fa un parell d’anys | Europa Press

Cal destacar que Elena sempre ha estat la preferida del pare, qui l’acompanyava habitualment a les corregudes de bous i als actes importants del món de la tauromàquia. Ara aprofitarà que torna a trepitjar terra espanyol per quedar amb ell i recuperar el temps que han perdut des que Joan Carles marxés a viure a l’estranger. Tenint en compte que Elena ha cancel·lat el dinar que tenia previst, el més probable és que la puguem veure al costat del pare en l’inici de les regates. Després caldrà veure si l’acompanya a Madrid, un viatge que deu fer molta cosa a l’emèrit perquè suposarà el retrobament amb el seu fill després de tanta polèmica entre ells.