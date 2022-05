La Casa Reial força Sofia a retrobar-se amb Joan Carles dos anys després

Males notícies per a Sofia de Grècia. La dona de Joan Carles I tenia l’excusa perfecta per poder evitar un retrobament molt incòmode amb el seu marit, un viatge oficial a Miami que podia allargar fins que l’emèrit torni a Abu Dhabi el pròxim dia 23 de maig. La notícia de la seva fugida no ha agradat entre els monàrquics, ja que feia massa evident que la grega no vol ni veure’l després de dos anys separats.

Segurament aquest sigui el motiu darrere del comunicat que ha emès la Casa Reial aquest dijous, en el que confirmen el viatge de Joan Carles i la seva trobada amb el fill i la dona: “Joan Carles té previst quedar-se durant aquestes dates a la localitat gallega de Sanxenxo i el dilluns 23 viatjar a Madrid per estar amb el rei Felip, la reina Sofia i altres membres de la seva família en el palau de La Zarzuela”, resa l’escrit publicat en la pàgina web oficial.

A què es refereixen amb “altres membres de la seva família”? El més probable és que hagin volgut deixar caure que les infantes Elena i Cristina també estaran presents en aquesta reunió, encara que tot són especulacions. Cal recordar que Felip VI no es parla encara amb la seva germana Cristina, a qui no ha unit ni tan sols el controvertit divorci d’Iñaki Urdangarin.

L’última imatge de la família reial al complet | Europa Press

Sofia haurà de fer el paperot després de dos anys sense veure el marit

Però tornem a la retrobada entre Joan Carles i Sofia. Que el matrimoni està totalment trencat des de fa dècades sembla un fet provat. Per què continuen amb el paperot? Sembla surrealista, després de tant de temps i tantes notícies sobre les infidelitats del Borbó, que pretenguin que creiem que es tracta d’una parella feliç. Només cal llegir les columnes de Pilar Eyre, en les que explica que fonts molt properes al matrimoni confessen que no s’han trucat ni tan sols una vegada des que Joan Carles traslladés la seva residència al país àrab.

En el comunicat, per cert, també han volgut deixar clar que aquesta es tracta d’una visita a Espanya exprés i puntual: “Joan Carles farà el viatge de tornada a Abu Dhabi el mateix dilluns, on ha fixat la seva residència de manera permanent i estable”. Llavors per què ha vingut? Ells mateixos ho expliquen: “Aquesta visita s’emmarca en el desig de Joan Carles de desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i amics i d’organitzar la seva vida personal i el seu lloc de residència en àmbits de caràcter privat”.

Sofia no deu estar gaire contenta amb què l’obliguin a passar una estona amb el seu marit, això queda clar. És probable que el matrimoni ni tan sols arribi a coincidir, encara que la Casa Reial vulgui dir que sí que ho faran per mostrar una imatge de normalitat -irreal i amb poca credibilitat-. Podria ser que publiquessin una foto per allunyar els rumors de ruptura definitiva entre els reis emèrits, els que van agafar encara més força en saber-se que les seves filles i els nets havien anat a veure’l a Abu Dhabi i que Sofia no havia volgut anar. Seria massa descarat que Joan Carles anés a Madrid expressament per veure el fill i que la dona s’excusés amb un viatge a 7.000 km, deuen haver pensat.

Sofia haurà de retrobar-se amb Joan Carles | Europa Press

Jorge Javier reacciona a la tornada de Joan Carles

La tornada de Joan Carles ha generat molts comentaris, també entre personatges famosos com Jorge Javier Vázquez. El presentador català de Sálvame ha manifestat la seva animadversió contra l’emèrit en diverses ocasions, el que ha tornat a fer ara. I què ha dit? “Em sembla molt poc seriós que Joan Carles torni a Espanya per pur plaer després de tot. Sempre ha posat el seu plaer per davant del seu país. Espero que els periodistes puguin fer-li preguntes, perquè abans no es podia. D’igual manera que demana als espanyols que fossin lleials i exemplars en els discursos de la nit de Nadal, doncs que ara ell doni les explicacions que calguin als espanyols”.