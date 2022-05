Joan Carles I torna a Abu Dabi després d’onze hores amb Felip VI

Joan Carles I ha marxat de la Zarzuela en direcció a Abu Dabi cap a les nou de la nit d’aquest dilluns, després de visitar Felip VI durant tot el dia. La trobada amb el fill ha durat més d’onze hores i ha estat l’última parada del seu viatge de quatre dies. És el primer cop que tornava a Espanya després d’haver fugit pels escàndols de corrupció. Joan Carles I ha agafat l’avió a les deu de la nit per tornar a la seva residència “permanent i estable” a Abu Dabi. El Borbó fugit preveu tornar a Espanya a mitjans de juny durant quinze dies, però per ara no establirà la seva residència a Espanya.

Just després de la sortida del Borbó, la Casa Reial ha emès un comunicat en què ha explicat que Felip VI i Joan Carles han matingut “un temps ampli de conversa sobre qüestions familiars així com sobre diferents esdeveniments i les seves conseqüències a la societat espanyola” des que l’emèrit “va decidir traslladar-se” a Abu Dabi fa gairebé dos anys. Al migdia hi ha hagut un “dinar familiar” amb els reis espanyols, la infanta Sofia, l’emèrit i la reina Sofia, la infanta Elena i els seus fills i la infanta Margarita i Carlos Zurita. Segons la Zarzuela la reina Sofia no ha pogut menjar amb la família perquè ha donat positiu de Covid-19 després d’un viatgeinstitucional a Miami. La Casa Reial ha explicat que “ha estat amb la família al saló del dinar proveïda de la preceptiva mascareta i les mesures de ventilació corresponents”.

Durant l’estada a Galícia Joan Carles de Borbó ha esquivat la premsa en tot moment. Fins aquest matí no ha dit res. Quan sortia de la casa del seu amic en direcció a Madrid ha dit, des de la finestra del cotxe que el duia a l’aeroport de Vigo que, del retrobament amb la família, esperava “abraçades”. A més, s’ha fet l’orni etzibant “Explicacions de què?” quan ha estat interpel·lat per la seva fugida a Abu Dabi.

Fa dos anys Joan Carles de Borbó va abandonar Espanya pressionat pels escàndols de corrupció que l’esquitxaven. Aquests escàndols van comportar l’obertura de diferents investigacions de la Fiscalia que han quedat arxivades perquè el Borbó era inviolable o perquè ja han prescrit.