Joan Carles de Borbó, darrere de les filtracions sobre Letícia

Letícia i Joan Carles de Borbó mai no s’han portat bé, tal com han revelat un munt de fonts properes a La Zarzuela. El rei emèrit mai no va voler que Felip es casés amb una periodista divorciada i obertament atea, però no va poder fer res per treure-la la idea del cap. Són moltes les anècdotes que evidencien el mal rotllo que hi ha entre ells, una llarga llista a la que ara Pilar Eyre en suma una altra.

El Borbó està més separat de la família reial que mai, una mala relació que ha empitjorat encara més després de la visita a Sanxenxo i la posterior esbroncada que va rebre del seu fill en la que van sentir-se crits. Les conseqüències d’aquella conversa “demolidora” haurien estat “duríssimes” tal com assegura Lecturas. En les poques hores que va estar a Madrid, Joan Carles ni tan sols hauria parlat amb Letícia, Sofia o la neta: “Va notar a Abu Dhabi en unes condicions anímiques terribles que li donen ales a plantejar-se demanar perdó públicament pel seu comportament”.

Però què va passar en aquella conversa? Sembla, pel que revela la periodista barcelonina, que Felip VI s’hauria dedicat a obrir el calaix de m… i també li hauria recriminat coses del passat. El motiu de màxima tensió? Que Joan Carles hagi estat filtrant informació als seus amics en les que deixa el fill i la jove com als dolents de la pel·lícula: “Felip va mostrar el seu malestar pels comentaris que ha estat fent en els que assenyalen Letícia com la culpable de la seva situació”.

Letícia, acusada de participar en un complot contra Joan Carles | Europa Press

Letícia no perdona la traïció de Joan Carles

Ella no hauria perdonat que parli malament d’ella a les esquenes, una traïció que se suma als molts menyspreus que li hauria fet des que va casar-se amb Felip. Li ha fet la creu i sempre deixaria ben clara la seva postura contra ell. Això hauria donat peu a l’emèrit per acusar-la obertament de participar en un boicot contra ell, una informació que fins ara no se sabia qui havia filtrat. Que ho fes ell demostra que està fart de mantenir-se callat, encara que el problema principal sigui que no accepta que és ell l’únic culpable de trobar-se en aquesta situació.