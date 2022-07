Joan Carles de Borbó es planteja demanar perdó públicament

Joan Carles de Borbó no apareixerà per Mallorca aquest estiu, palau reservat per a la família bona. L’emèrit continua a Abu Dhabi, morint de calor i sense massa a fer. Pilar Eyre ha volgut investigar sobre la seva rutina i els seus plans de futur, entre els que passaria demanar perdó públicament per tots els escàndols que ha protagonitzat.

En parla a Lecturas, en una columna en la que deixa clar que Joan Carles està sobrevivint: “Més que viure, vegeta. Em diuen que té l’ànim per terra i que ja no li sembla tan esbojarrat redimir-se de la seva trista sort i demanar perdó als espanyols pel seu comportament. Està tancat a la seva casa moderna i impersonal, en la que la insuportable calor exterior implica estar tancat a casa tot el dia sense sortir i ni tan sols nedar a la piscina, el que és molt necessari pels seus problemes de mobilitat”.

Mentre això no parla, sembla que plora en silenci en veure que Sofia de Grècia i els fills gaudeixen del seu estimat Palau de Marivent a Mallorca: “No crec que Sofia senti aversió cap a ell, però tampoc amor. Joan Carles li resulta indiferent. Els seus camins es van separar fa molts anys, van separar les seves habitacions quan va néixer Felip i mai més no han estat un matrimoni. Fa dècades que no es parlen i Joan Carles no va considerar necessari acomiadar-se d’ell quan va marxar d’Espanya”.

Joan Carles i Sofia en una foto d’arxiu | Europa Press

Joan Carles de Borbó, deprimit des de l’última visita a Espanya

Com es troba l’emèrit espanyol? “Pel que fa a la salut física està bé. Ara bé, té la moral totalment enfonsada. La seva visita a Espanya del mes de maig ha estat demolidora i les conseqüències duríssimes. El correctiu sever que li va donar el fill a La Zarzuela ha tingut conseqüències nefastes i brutals. Felip va retreure-li que amb la seva actitud només perjudicava la institució. La part més negativa va arribar amb l’arrogància que va demostrar quan els periodistes li van preguntar si demanaria perdó i ell va riure en dir que no sabia per què havia de demanar perdó. Allò va molestar el fill, que fa temps que té l’esperança que el pare reconegui els errors i demani perdó públicament”.

“Joan Carles està mut i també el seu entorn. Del país àrab havia marxat carregat d’il·lusions i plans i va tornar-hi com un ésser totalment derrotat. Està molt sol i té molt de temps per pensar i desesperar-se. Cada vegada són més escasses les visites dels amics. I no només és la seva ànima la que pateix, el seu orgull també està seriosament danyat pel judici al Regne Unit a instàncies de Corinna. El que li causa un desànim enorme que alguns anomenarien depressió és el seu futur. A vegades diu amb amargor, com feia el seu avi a l’exili romà, que només li queda morir-se. Estaria molt bé que l’acte final fos demanar perdó al poble espanyol. És difícil decidir-se, però després és molt fàcil fer-ho”, escriu la cronista barcelonina.