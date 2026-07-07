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Quan torna el ‘Grand Prix’? El poble català que protagonitzarà l’estrena
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
07/07/2026 16:03

El Grand Prix tornarà a TVE el pròxim dilluns 13 de juliol, una data que els fans de l’icònic programa estiuenc ja poden marcar-se al calendari. La cadena pública ha anunciat el dia escollit i també quins són els dos pobles que protagonitzaran aquesta emissió. La bona notícia, que serà un català l’aspirant a guanyar aquesta primera batalla. Ens referim a Polinyà, que competirà amb els seus ciutadans en unes proves que l’enfrontaran al municipi de Cantalejo a Segòvia.

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Un dels titulars que acompanyen aquesta notícia té a veure amb l’horari, ja que el Grand Prix començarà abans que els estius anteriors. Després de la petició reiterada dels teleespectadors, que clamaven que no s’emetés tan tard perquè es tracta d’un programa per a públic familiar, els han fet cas. Dilluns, si més no, el concurs que presenta Ramón García començarà a les 21:45 hores.

Hi haurà noves proves al Grand Prix - TVE
Hi haurà noves proves al Grand Prix | TVE
Aquest serà l'equip de la nova temporada del Grand Prix - TVE
Aquest serà l’equip de la nova temporada del Grand Prix | TVE

A quina hora emetran el Grand Prix aquest estiu? Canvi d’horari

El presentador Ramón García tornarà a comptar amb el suport de LalaChus en un equip al que se suma Gorka Rodríguez, el formatge d’aquesta temporada. Aquesta edició comptarà amb nou entregues, les que s’emetran dilluns una altra vegada per intentar mantenir les bones audiències de l’any passat. En aquesta ocasió, ocuparan l’slot de La Revuelta i, per tant, competiran contra El Hormiguero. Caldrà veure si això els castiga…

Des de Confi TV deixen caure que la cadena hauria preparat una emissió especial cada dilluns on presentarien cadascun dels pobles per intentar que no faci tant mal l’inici del programa de les formigues, però aquesta informació no ha estat confirmada per la cadena. Caldrà esperar per veure quina estratègia segueixen per evitar prendre mal, tenint en compte que potser comencen més tard les següents setmanes més enllà de l’estrena.

El programa ja té data d'estrena - TVE
El programa ja té data d’estrena | TVE

Sigui com sigui, la festa dels pobles arrancarà el dilluns amb la vaquilla amb les proves més famoses i també de noves que els fans esperaran amb ganes: “Arranca el Grand Prix de l’estiu 2026, no us perdeu la seva estrena”, ha demanat el Ramón García.

TVE

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