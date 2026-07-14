Grand Prix ha tornat a TVE amb un programa que ha aconseguit captar l’atenció dels teleespectadors, que l’han convertit en la millor estrena dels últims tres anys si ens fixem en les dades d’audiència que obté a l’Estat. I tot gràcies a un municipi català, Polinyà, que ha estat el primer guanyador d’aquesta temporada estiuenca. Amb Ramón García al capdavant una vegada més, l’audiència ha aplaudit que hagin recuperat una de les seves proves més icòniques -la cucaña- després de quinze anys sense veure-la. Ha agradat, però aquest retorn a la petita pantalla també ha vingut acompanyat de crítiques per culpa del nou fitxatge que han fet.
Se sabia que Gorka Rodríguez s’incorporaria a l’equip de presentadors, un locutor de RNE que s’incorpora a la cabina des de la qual narren el desenvolupament de les proves. No ha agradat gaire com ho ha fet, però hem de partir de la base que mai no ha agradat la idea que hi hagi comentaristes. Que ara hi hagi tres presentadors ha sobtat bastant, ja que des de casa es fa evident que no calen tants.
¡Tenemos chico nuevo en la oficina! 🙌— Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 13, 2026
¡Bienvenido, @Soy_gorka!
¡Vamos a por el fiestón y el verano de nuestras vidas! ☀️🔥#GrandPrixTVE
⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/LDev6ej88n
El que sí que ha convençut? La creació d’una introducció anomenada Pasión de capitanes, en la qual els padrins han de respondre preguntes relatives a les seves localitats mentre els capitans mantenen un pes. D’aquesta manera, la part en què promocionen els pobles incorpora més emoció i una prova.
Què ha passat en l’estrena del Grand Prix?
Amb el 16,8% de share a l’Estat i gairebé un milió i mig de teleespectadors, el Grand Prix ha tornat per la porta gran. Des de casa s’ha vist molta complicitat en els equips, amb Valeria Ros com a padrina de Polinyà i Boris Izaguirre per defensar Cantalejo. Hi ha hagut un munt de caigudes, reptes i grans moments de riures. Què dir dels clàssics de la Patata caliente o Baloncesto en pañales, que han forçat els concursants d’ambdós pobles a donar-ho tot.
Al llarg de tot el concurs, els dos municipis han anat bastant igualats. Ara bé, els catalans s’han mantingut una mica per davant. Los troncos locos no han defraudat i hem vist un munt de caigudes a l’aigua, amb un duel que ha ajudat Polinyà a obtenir més distància respecte els de Segòvia als qui finalment han tret un munt de punts amb 36 contra els seus 19.
Així s’ha promocionat Polinyà en l’arribada al Grand Prix
Polinyà s’ha promocionat en el vídeo típic al Grand Prix, on han presumit de tenir un passat romà i “un fuet” darrere de cada orella. Orgullosos d la seva església de Sant Salvador i de ser un poble que “acull” i que “respira” natura amb una Festa Major amb gegants i capgrossos: “Aquesta és una tradició molt arrelada que majorment ha estat portada per homes, així que estic orgullosa de ser una dona jove que el porta i és molt important sobretot de cara al futur”, ha dit una de les seves ciutadanes.
També han presentat el moter més famós del poble o un mosso que compagina la feina amb l’afició de fer màgia. I no és d’aquells que et treu una moneda darrere de l’orella, ell hi treu un fuet.
Desde el corazón del Vallès, con un pasado romano y un futuro brillante… ¡son Polinyà! 💙— Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 13, 2026
Y de un pueblo en el que te sacan un fuet de detrás de la oreja, solo podemos ser fans. 🤌😂
Visca Polinyà 💙
#GrandPrixTVE
⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/VujtqA4LpE
Una estrena que ha agradat i que només és la primera d’unes quantes setmanes.