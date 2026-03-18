El poble català que participarà en la pròxima edició del ‘Grand Prix’
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
18/03/2026 10:59

TVE emetrà una nova temporada del Grand Prix aquest estiu, una renovació que demostra que el programa agrada i que ha estat una bona idea donar-li aquesta segona vida després de 20 anys al calaix. Les xarxes socials van plenes de comentaris sobre la feina de Ramón García i el nou equip, format per Cristinini, Ángela Fernández, Lalachús, Wilbur i el dinosaure Nico.

Hi ha ganes de veure proves noves, per exemple, o concursants endollats amb ganes de córrer i oferir un bon paper en la competició que busca quin és el millor poble de l’Estat. Ara s’han sabut quins són els dotze pobles que participaran en aquesta nova vida i n’hi ha un català.

Sempre fa gràcia veure la llista de municipis que han escollit. Si l’any passat era l’Arboç el representant català, en aquesta ocasió serà Polinyà. En la connexió en directe amb els alcaldes, s’ha vist els catalans ben contents quan els han confirmat que formarien part de la nova fornada de pobles que intentaran arribar a la final del concurs. Amb 8.572 habitants, aquest municipi del Vallès Occidental ofereix diverses passejades per la riera, la natura, la visita a l’esglèsia de Sant Salvador o els àpats a restaurants casolans amb les clàssiques mongetes de ganxet.

El poble català que participarà a la nova temporada de Grand Prix - TVE
El poble català que participarà a la nova temporada de Grand Prix | TVE

Quins pobles competiran contra Polinyà al Grand Prix?

I quins seran els pobles competidors de Polinyà? En aquesta quarta temporada, veurem Altura (Comunitat Valenciana), Balanegra (Andalusia), Blanca (Múrcia), Cantalejo (Castella i Lleó), Muros (Galícia), Pradejón (La Rioja), Pravia (Astúries), Quintanar del Rey (Castella La Manxa), San Juan de la Rambla (Illes Canàries), Serranillos del Valle (Comunitat de Madrid) i Zumárraga (Euskadi).  

El programa torna a convertir-se en una tradició estiuenca com ja va ser a principis dels anys 2000. Se sap que hi haurà jocs nous, en aquesta ocasió, però la cadena manté el secretisme encara i no comentarà com seran fins a unes setmanes abans de l’estrena. Se suposa que els copresentadors repetiran experiència, però Lalachus havia lamentat les crítiques que havia rebut i no està confirmat quina decisió prendrà respecte al seu futur en el programa.

Així queda el mapa amb els pobles participants del Grand Prix - TVE
Així queda el mapa amb els pobles participants del Grand Prix | TVE

De moment, no hi ha confirmació de data d’estrena així que caldrà esperar per a l’inici del programa d’estiu i per saber com ho fan els representants de Polinyà.

Notícia: Qui és Ángela Fernández, periodista i nou fitxatge del 'Grand Prix'?
El programa més clàssic de l'estiu a RTVE ha incorporat dues copresentadores noves
Notícia: L'error entre "les dues Castelles" encén l'audiència del 'Grand Prix'
La Defensora de l'Audiència de RTVE ha demanat disculpes per l'errada del presentador Ramón García
Notícia: Lalachus debuta com a presentadora del 'Grand Prix' després de la polèmica
L'humorista s'ha estrenat aquest dilluns com a presentadora del 'Grand Prix'
Notícia: La col·laboradora de 'La Revuelta' que se suma a l'equip del 'Grand Prix'
La col·laboradora estrella de la temporada formarà part de l'equip d'un programa mític de la televisió

