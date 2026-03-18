TVE emetrà una nova temporada del Grand Prix aquest estiu, una renovació que demostra que el programa agrada i que ha estat una bona idea donar-li aquesta segona vida després de 20 anys al calaix. Les xarxes socials van plenes de comentaris sobre la feina de Ramón García i el nou equip, format per Cristinini, Ángela Fernández, Lalachús, Wilbur i el dinosaure Nico.
Hi ha ganes de veure proves noves, per exemple, o concursants endollats amb ganes de córrer i oferir un bon paper en la competició que busca quin és el millor poble de l’Estat. Ara s’han sabut quins són els dotze pobles que participaran en aquesta nova vida i n’hi ha un català.
Sempre fa gràcia veure la llista de municipis que han escollit. Si l’any passat era l’Arboç el representant català, en aquesta ocasió serà Polinyà. En la connexió en directe amb els alcaldes, s’ha vist els catalans ben contents quan els han confirmat que formarien part de la nova fornada de pobles que intentaran arribar a la final del concurs. Amb 8.572 habitants, aquest municipi del Vallès Occidental ofereix diverses passejades per la riera, la natura, la visita a l’esglèsia de Sant Salvador o els àpats a restaurants casolans amb les clàssiques mongetes de ganxet.
Quins pobles competiran contra Polinyà al Grand Prix?
I quins seran els pobles competidors de Polinyà? En aquesta quarta temporada, veurem Altura (Comunitat Valenciana), Balanegra (Andalusia), Blanca (Múrcia), Cantalejo (Castella i Lleó), Muros (Galícia), Pradejón (La Rioja), Pravia (Astúries), Quintanar del Rey (Castella La Manxa), San Juan de la Rambla (Illes Canàries), Serranillos del Valle (Comunitat de Madrid) i Zumárraga (Euskadi).
El programa torna a convertir-se en una tradició estiuenca com ja va ser a principis dels anys 2000. Se sap que hi haurà jocs nous, en aquesta ocasió, però la cadena manté el secretisme encara i no comentarà com seran fins a unes setmanes abans de l’estrena. Se suposa que els copresentadors repetiran experiència, però Lalachus havia lamentat les crítiques que havia rebut i no està confirmat quina decisió prendrà respecte al seu futur en el programa.
RTVE desvela los 12 pueblos participantes en 'El Grand Prix del verano' 2026 (@GrandPrix_tve)— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 17, 2026
🔸Esta edición ha abierto la horquilla de participación a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes
De moment, no hi ha confirmació de data d’estrena així que caldrà esperar per a l’inici del programa d’estiu i per saber com ho fan els representants de Polinyà.