TVE emitirá una nueva temporada del Grand Prix este verano, una renovación que demuestra que el programa gusta y que ha sido una buena idea darle esta segunda vida después de 20 años en el cajón. Las redes sociales están llenas de comentarios sobre el trabajo de Ramón García y el nuevo equipo, formado por Cristinini, Ángela Fernández, Lalachús, Wilbur y el dinosaurio Nico.

Hay ganas de ver pruebas nuevas, por ejemplo, o concursantes enchufados con ganas de correr y ofrecer un buen papel en la competición que busca cuál es el mejor pueblo del Estado. Ahora se han sabido cuáles son los doce pueblos que participarán en esta nueva vida y hay uno catalán.

Siempre hace gracia ver la lista de municipios que han escogido. Si el año pasado era l’Arboç el representante catalán, en esta ocasión será Polinyà. En la conexión en directo con los alcaldes, se ha visto a los catalanes muy contentos cuando les han confirmado que formarían parte de la nueva hornada de pueblos que intentarán llegar a la final del concurso. Con 8.572 habitantes, este municipio del Vallès Occidental ofrece varios paseos por la riera, la naturaleza, la visita a la iglesia de Sant Salvador o las comidas en restaurantes caseros con las clásicas judías del ganxet.

El poble català que participarà a la nova temporada de Grand Prix | TVE

¿Qué pueblos competirán contra Polinyà en el Grand Prix?

¿Y cuáles serán los pueblos competidores de Polinyà? En esta cuarta temporada, veremos Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (Euskadi).

El programa vuelve a convertirse en una tradición veraniega como ya lo fue a principios de los años 2000. Se sabe que habrá juegos nuevos, en esta ocasión, pero la cadena mantiene el secretismo aún y no comentará cómo serán hasta unas semanas antes del estreno. Se supone que los copresentadores repetirán experiencia, pero Lalachús había lamentado las críticas que había recibido y no está confirmado qué decisión tomará respecto a su futuro en el programa.

RTVE desvela los 12 pueblos participantes en ‘El Grand Prix del verano’ 2026 (@GrandPrix_tve)



🔸Esta edición ha abierto la horquilla de participación a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes



🔸El concurso regresa este verano a @La1_tve y @rtveplay… pic.twitter.com/0f5TI2WWPr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 17, 2026

Així queda el mapa amb els pobles participants del Grand Prix | TVE

De momento, no hay confirmación de fecha de estreno así que habrá que esperar para el inicio del programa de verano y para saber cómo lo hacen los representantes de Polinyà.