Grand Prix ha vuelto a TVE con un programa que ha logrado captar la atención de los telespectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de los últimos tres años si nos fijamos en los datos de audiencia que obtiene en el Estado. Y todo gracias a un municipio catalán, Polinyà, que ha sido el primer ganador de esta temporada veraniega. Con Ramón García al frente una vez más, la audiencia ha aplaudido que hayan recuperado una de sus pruebas más icónicas -la cucaña- después de quince años sin verla. Ha gustado, pero este regreso a la pequeña pantalla también ha venido acompañado de críticas debido a la nueva incorporación que han hecho.

Se sabía que Gorka Rodríguez se incorporaría al equipo de presentadores, un locutor de RNE que se incorpora a la cabina desde la cual narran el desarrollo de las pruebas. No ha gustado mucho cómo lo ha hecho, pero debemos partir de la base de que nunca ha gustado la idea de que haya comentaristas. Que ahora haya tres presentadores ha sorprendido bastante, ya que desde casa se hace evidente que no son necesarios tantos.

¡Tenemos chico nuevo en la oficina! 🙌

¡Bienvenido, @Soy_gorka!

¡Vamos a por el fiestón y el verano de nuestras vidas! ☀️🔥#GrandPrixTVE

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¿Lo que sí ha convencido? La creación de una introducción llamada Pasión de capitanes, en la cual los padrinos deben responder preguntas relativas a sus localidades mientras los capitanes mantienen un peso. De esta manera, la parte en la que promocionan los pueblos incorpora más emoción y una prueba.

¿Qué ha pasado en el estreno del Grand Prix?

Con el 16,8% de share en el Estado y casi un millón y medio de telespectadores, el Grand Prix ha vuelto por la puerta grande. Desde casa se ha visto mucha complicidad en los equipos, con Valeria Ros como madrina de Polinyà y Boris Izaguirre para defender Cantalejo. Ha habido un montón de caídas, retos y grandes momentos de risas. ¿Qué decir de los clásicos de la Patata caliente o Baloncesto en pañales, que han forzado a los concursantes de ambos pueblos a darlo todo.

A lo largo de todo el concurso, los dos municipios han ido bastante igualados. No obstante, los catalanes se han mantenido un poco por delante. Los troncos locos no han defraudado y hemos visto un montón de caídas al agua, con un duelo que ha ayudado a Polinyà a obtener más distancia respecto a los de Segovia a quienes finalmente han sacado un montón de puntos con 36 contra sus 19.

Polinyà ha guanyat el primer enfrontament del Grand Prix | TVE

Victòria catalana al Grand Prix | TVE

Así se ha promocionado Polinyà en la llegada al Grand Prix

Polinyà se ha promocionado en el vídeo típico del Grand Prix, donde han presumido de tener un pasado romano y «un fuet» detrás de cada oreja. Orgullosos de su iglesia de Sant Salvador y de ser un pueblo que «acoge» y que «respira» naturaleza con una Fiesta Mayor con gigantes y cabezudos: «Esta es una tradición muy arraigada que mayormente ha sido llevada por hombres, así que estoy orgullosa de ser una mujer joven que la lleva y es muy importante sobre todo de cara al futuro», ha dicho una de sus ciudadanas.

También han presentado al motero más famoso del pueblo o un mozo que compagina el trabajo con la afición de hacer magia. Y no es de aquellos que te saca una moneda detrás de la oreja, él saca un fuet.

Desde el corazón del Vallès, con un pasado romano y un futuro brillante… ¡son Polinyà! 💙

Y de un pueblo en el que te sacan un fuet de detrás de la oreja, solo podemos ser fans. 🤌😂

Visca Polinyà 💙

#GrandPrixTVE

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Un estreno que ha gustado y que solo es el primero de unas cuantas semanas.