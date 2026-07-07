El Grand Prix regresará a TVE el próximo lunes 13 de julio, una fecha que los fans del icónico programa veraniego ya pueden marcar en el calendario. La cadena pública ha anunciado el día elegido y también cuáles son los dos pueblos que protagonizarán esta emisión. La buena noticia, que será un catalán el aspirante a ganar esta primera batalla. Nos referimos a Polinyà, que competirá con sus ciudadanos en unas pruebas que lo enfrentarán al municipio de Cantalejo en Segovia.

Uno de los titulares que acompañan esta noticia tiene que ver con el horario, ya que el Grand Prix comenzará antes que los veranos anteriores. Tras la petición reiterada de los telespectadores, que clamaban que no se emitiera tan tarde porque se trata de un programa para público familiar, les han hecho caso. El lunes, al menos, el concurso que presenta Ramón García comenzará a las 21:45 horas.

¡¡¡Arranca el @GrandPrix_tve del Verano 2026!!!



Primer duelo: Cantalejo vs Polinyà



🐮 La gran fiesta de los pueblos de España 🇪🇸 arranca el lunes, a las 21.45 horas, en @La1_tve pic.twitter.com/IcuFwfa2O6 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 6, 2026

Habrá nuevas pruebas en el Grand Prix | TVE

Este será el equipo de la nueva temporada del Grand Prix | TVE

¿A qué hora emitirán el Grand Prix este verano? Cambio de horario

El presentador Ramón García volverá a contar con el apoyo de LalaChus en un equipo al que se suma Gorka Rodríguez, el formato de esta temporada. Esta edición contará con nueve entregas, las que se emitirán lunes otra vez para intentar mantener las buenas audiencias del año pasado. En esta ocasión, ocuparán el slot de La Revuelta y, por tanto, competirán contra El Hormiguero. Habrá que ver si esto les castiga…

Desde Confi TV dejan caer que la cadena habría preparado una emisión especial cada lunes donde presentarían cada uno de los pueblos para intentar que no haga tanto daño el inicio del programa de las hormigas, pero esta información no ha sido confirmada por la cadena. Habrá que esperar para ver qué estrategia siguen para evitar recibir daño, teniendo en cuenta que quizás comiencen más tarde las siguientes semanas más allá del estreno.

El programa ya tiene fecha de estreno | TVE

Sea como sea, la fiesta de los pueblos arrancará el lunes con la vaquilla con las pruebas más famosas y también nuevas que los fans esperarán con ganas: “Arranca el Grand Prix del verano 2026, no os perdáis su estreno”, ha pedido Ramón García.