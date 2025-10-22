Clara Segura és un dels grans noms de l’escena interpretativa catalana. Fa anys que ocupa les pantalles dels cinemes amb pel·lícules com El 47 o Casa en flames, omple butaques de sales de teatre i contagia el seu riure amb la sèrie Vinagre, que aquesta temporada ha tornat a TV3 amb la versió Vinagreta, on els personatges clàssics i els actuals revisiten l’humor més divers i esbojarrat. Més enllà dels seus papers, Clara Segura té una vida personal, una família i una parella que han anat estat al seu costat durant tots aquests anys, però quin és el secret per mantenir un matrimoni tot i que passin els anys?
Clara Segura comparteix detalls de la seva vida
L’actriu ha passat pel pòdcast La Turra del canal EVA on ha parlat amb Alba Riera sobre l’èxit que ha aconseguit Vinagreta, les segones oportunitats i els seus papers interpretatius, que van des de l’humor més il·lògic i surrealista fins a papers dramàtics i durs. “M’agrada pensar que la meva feina ha d’incloure la màscara de la comèdia i la màscara de la tragèdia, s’ha de poder posar les dues, la vida són ambdues, tot forma part de la capacitat d’expressar i la necessitat de connectar amb els espectadors”, explica.
Quina màscara fa servir en la seva vida privada?
En aquesta conversa i parlant d’aquestes dues màscares vitals, l’entrevistadora ha volgut saber en quin punt es troba l’actriu en la seva vida personal. “Ara mateix estic transitant en la tragicomèdia, estic amb l’adolescència a casa, veus coses absurdes que te les defensen i alhora has de posar límits que no són fàcils de posar. També Vinagreta ha afectat casa nostra, ara puc dir alguna cosa amb una veu de personatge i em fan més cas”, exposa.
Un debat que s’ha generat durant el pòdcast en els minuts previs a l’entrevista ha estat sobre l’amor i què fa més mal, deixar o ser deixat. Clara Segura explica que potser ha estat “més deixadora” perquè d’alguna manera ja sentia “que l’havien deixat” abans. “El que deixa ja fa temps que està de dol perquè s’ho ha estat plantejant. Al final és molt complicat canviar les persones i hi ha un patiment”, confessa.
El secret d’una relació després de molts anys junts
Clara Segura fa 22 anys que manté una relació amb Florenci Ferrer i tots dos han format una família amb els seus dos fills, però quin és el secret per mantenir l’amor de parella després de dues dècades? “Tu portes força temps amb el teu company, amb el Florenci, quin és el secret?”, ha volgut saber Alba Riera. L’actriu, conscient que la pregunta és “dificilíssima”, explica que tant de bo la tingués.
“El respecte, sempre, malgrat que a vegades hi ha moments que no ens respectem del tot. Ser conscient que el nostre amor anirà mutant i ens hem d’anar convencent els dos perquè clar, 22 anys és molt difícil”, explica. “És veritat que, els dos tenim la sort, o no sé si és sort, però tenim feines que ens agraden molt amb el qual no esperem que l’altre ens ompli res i també hem anat entenent que te les has d’omplir tu també, que no li pots donar la responsabilitat de la teva felicitat, ni als teus fills”.
Clara Segura, però, entén que aquest amor pot variar amb els anys, estar més connectats o desconnectats, cosa que amb la seva parella van canviant. “No et sé dir quin és el secret, però sí que de tant en tant necessitem posar les coses sobre la taula, tenir temps per estar junts i passar temps de qualitat, que aquest no és fàcil”, reflexiona la intèrpret. Tot plegat, una entrevista que permet veure la cara més personal d’una actriu que ha fet riure moltíssimes generacions d’espectadors.