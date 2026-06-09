TV3 ha estrenat, a la televisió lineal, un dels productes de més èxit de la plataforma 3Cat. Amb La casa nostra, la cadena ha recuperat el format de la sitcom després d’un munt anys sense aquest format en antena. Hi havia ganes de comèdia de situació, gamberra i amb una colla d’amics que ens facin riure a través de la pantalla. Això s’ha evidenciat en els gairebé dos milions de reproduccions que ha obtingut a la carta, però els teleespectadors més clàssics han connectat amb aquest humor el dilluns a la nit? El titular és que sí, les aventures del Miqui i companyia han atret nous públics.
Aquest dilluns 8 de juny, la cadena pública ha estrenat la segona temporada de La casa nostra a la plataforma digital. A TV3, però, han aprofitat per emetre els dos primers capítols de la primera per intentar que la gent s’hi enganxi i ja connecti amb els nous quan l’acabin. En el seu primer dia a la televisió lineal, la sitcom ha fet un 13,8% de share -amb 224.000 teleespectadors- abans del 10,8% del segon episodi.
L’estrena ha fet bons números, encara que no ha estat una estrena espectacular. La bona notícia per a ells és que han estat líders de la nit, ja que han aconseguit ser l’opció amb més audiència del prime time. A la mateixa hora, La Revuelta feia un 9,6% de share gràcies a l’entrevista de David Broncano a l’actor José Sacristan. Ells han estat els segons classificats, mentre que la tercera posició ha estat molt disputada. Les Nancys Rubias a El Hormiguero han empatat amb El Intermedio amb el 6,9% de la quota de pantalla, mentre que les cites esbojarrades de First Dates gairebé els enxampen amb el 6,8%.
Què han dit els teleespectadors de l’estrena de La casa nostra?
Sempre que hi ha una estrena d’una sèrie nova, els teleespectadors comenten què els ha semblat en uns tuits que serveixen de balanç per fer-te una idea sobre si ha agradat o no. Entre els comentaris que han llegit, d’alguns de molt bons com “És bona“, “Boníssim” o “M’encanta“. La gran majoria de missatges estan ben farcits d’icones de riure i aplaudiments, un bon senyal perquè demostra que aquesta és la tònica general després de veure els dos primers capítols.
Hi ha hagut algun usuari que ha destacat que no és una sèrie “perfecta”, però sí que “fa la seva funció”. Dels actors, els dos que reben millors crítiques són l’Adrian Grösser, a qui titllen de “atxutxable“, i la Nuria Casas de qui demanen més escenes.
Hi ha molta gent que ja ha vist la primera temporada a través de la plataforma, el que té sentit perquè és un producte més adreçat a públic jove. Tots aquests han aplaudit que s’hagi estrenat la segona temporada perquè tenien “moltes ganes”; un primer dia que de ben segur també ha estat tot un èxit a la carta.