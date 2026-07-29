Los jugadores de la selección española han pasado de ocupar titulares en la prensa deportiva a hacerlo en las revistas del corazón. Pocas horas después de publicarse las primeras fotos de Ferran Torres y su nueva pareja, una azafata italiana, ahora también se sabe que Nico Williams ha roto con su pareja. El jugador, que se proclamó campeón del mundo hace pocos días, celebró este título tan importante en compañía de su novia en el césped. Y es por eso que ha sorprendido tanto que se filtre a la prensa que han decidido separar sus caminos. Nada lo hacía inducir, pero ya debían tener problemas en ese momento.

Ainhi García no quiso perderse un momento tan señalado, pero al regresar a España han tomado la decisión de pasar el resto del verano separados. Así lo ha sacado a la luz el periodista Javi Hoyos, quien ha sabido que esta relación tan consolidada se ha roto de manera inesperada. Personas muy cercanas a ellos le confirman que han roto «de buenas formas» porque «no ha habido terceras personas» ni ningún tipo de infidelidad. ¿El motivo? Tan simple como que sienten que «se ha acabado el amor» un año y medio después de empezar a salir juntos.

Con esta foto confirmaban la relación | Instagram

Nico Williams rompe con su pareja un año y medio después | Instagram

Ainhi borra la felicitación que hizo a Nico Williams antes de la ruptura

Estos amigos de la expareja han recalcado, al periodista, que entre Nico y Ainhi hay «mucho aprecio» y que no ha habido nada extraño en esta ruptura. «La vida siempre da mil vueltas, pero en estos momentos están ambos solteros», añaden. Sorprende que digan que han terminado bien y sin discusiones, ya que una de las primeras decisiones que ha tomado la ingeniera ha sido borrar la felicitación pública que hizo a Nico Williams el día de su cumpleaños. Ahora mismo, no hay ni rastro en su perfil de Instagram de las tiernas palabras que le dedicó cuando le decía que era la persona que «iluminaba» su vida. Sí que encontramos aún alguna fotografía con él, pero ocultas en publicaciones de más de una foto.

Ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre esta noticia, ni para confirmarla ni para desmentirla. Sí es cierto que hace pocos días aparecieron en televisión unas fotos de Nico Williams con una chica morena que le había acompañado en el yate en el que está disfrutando de las vacaciones postmundial. Si esto tiene que ver con la ruptura o no, solo lo saben ellos porque la ruptura podía haber llegado antes de estas fotografías.

Nico Williams, visto con una morena en las vacaciones en Ibiza | Telecinco

Una ruptura que marcará el resto del verano de la estrella de fútbol, que continúa de vacaciones para disfrutar de uno de los premios más importantes de su carrera.