Ferran Torres ha sido considerado el soltero de oro de la selección española que ha ganado su segunda estrella, un Mundial de fútbol donde él ha destacado especialmente gracias al gol que marcó en la final. Pues malas noticias para aquellas interesadas, teniendo en cuenta que los paparazzi lo han captado en unas fotos muy tiernas con una chica que lo ha acompañado en sus vacaciones.

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El jugador del Barça ocupa hoy todos los titulares de las revistas del corazón, que están llenas de las fotos de estos días que ha pasado en Ibiza con buena compañía. La revista Lecturas ha sido la primera en sacar a la luz una relación que, de momento, no se sabe si es esporádica o más bien formal. Lo que sí se ha filtrado es la identidad de esta chica, una azafata italiana llamada Jasmine Hafez.

Que los hayan visto juntos en diferentes locales de la isla ha alimentado los rumores, claro está. ¿Y cómo se han conocido? Explican, desde varios medios, que habría sido un amigo en común quien los habría presentado. Cuando habrían comenzado a hablar más, sin embargo, habría sido a través de Instagram: «Desde entonces, su vínculo habría ido estrechándose hasta el punto de compartir estas vacaciones«.

Ferran Torres, visto con una azafata italiana | Lecturas

¿Una anécdota que se ha sabido? Que Ferran Torres estaba con la azafata italiana cuando se cruzó con una de sus exparejas, la influencer Martina Hunter. Hace gracia que destaquen que Ferran «no le hizo caso«. Su relación más mediática fue la que mantuvo con la hija de Luis Enrique, por eso, con quien rompió en 2023 en una separación amistosa que llamó mucho la atención.

¿Quién es y a qué se dedica la compañera de Ferran Torres?

Jasmine vive en Italia, su país natal, donde estudió Turismo y Diseño de Productos. Siempre se ha dedicado a la organización de eventos, por lo que dicen, lo que le permite presumir de tener «experiencia en la gestión de equipos», la «mejora de experiencia del cliente» y «la optimización de procesos operativos». En su perfil de LinkedIn, asegura que ha trabajado como administrativa de un alojamiento turístico. Y ahora mismo, trabaja de azafata de eventos.

En su perfil de Instagram, vemos que publica fotos con libros, haciendo deporte y disfrutando de un viaje tras otro. De momento, ninguna instantánea que demuestre que ha estado con Ferran Torres en estos primeros días de vacaciones. Y de Ibiza a Cerdeña, donde se encuentra con amigas en el pueblo exclusivo -y carísimo- Porto Cervo. Si llegará un momento de foto juntos o no, aún es un misterio.