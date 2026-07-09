Todas las fotos de las vacaciones de lujo de Luis Enrique y su familia

Luis Enrique y Elena Cullell han formado una familia preciosa de la que presumen siempre que pueden. El entrenador del Paris Saint-Germain ha aprovechado que sus jugadores están concentrados en el Mundial para descansar y recargar pilas en uno de sus destinos preferidos, Formentera. Y no lo sabemos porque los paparazzi lo hayan captado en una de las playas de aguas cristalinas de la isla, sino porque su hija ha compartido un álbum de fotos familiar en Instagram que da detalles de lo que están haciendo durante estas vacaciones.

Sira Martínez, que ganó popularidad a raíz de la relación con el futbolista Ferran Torres, ha conseguido un buen número de fans en las redes sociales. Desde aquí, ha abierto una ventana a su intimidad en un gesto que gustará a los más curiosos.

La familia de Luis Enrique disfruta en Formentera | Instagram

Los hijos de Luis Enrique disfrutan en el yate | Instagram

La comida a bordo del yate no está nada mal | Instagram

Sira abre el álbum de las vacaciones familiares | Instagram

Todas las fotos de la escapada de Luis Enrique a Formentera

Todos ellos han disfrutado de unos días de escapada en Formentera que los han enamorado, tal como se intuye en las fotografías que han hecho públicas. En ellas, vemos que han estado navegando por la isla a bordo de un yate espectacular. Buenas vistas, deportes acuáticos, comida exquisita… toda una serie de lujos que no han ocultado en este resumen.

Siempre gusta estar de vacaciones y, aún más, si puedes disfrutarlas con dinero y una desconexión real. Desde las Islas Baleares han visto las puestas de sol preciosas, han nadado en su mar espectacular, han llenado el estómago y también han tenido tiempo de jugar a juegos de mesa si nos fijamos en todas las imágenes que han compartido.

Pero no han estado todos los días a bordo del barco, sino que también se les ha visto en la playa o en un jardín mientras disfrutaban de una comida familiar con los abuelos.

Las playas de aguas cristalinas han convencido a la familia | Instagram

Los cuatro han aprovechado para hacer deportes acuáticos | Instagram

Toda la familia reunida por vacaciones | Instagram

Con todo, unas vacaciones para enmarcar que seguramente aún continuarán unas semanas más hasta que comience la pretemporada de fútbol que obligue al entrenador a volver al césped.