Ferran Torres forma parte de la nueva generación de jugadores del Barça que más están dando de qué hablar, también en la prensa rosa. Después de especularse sobre su vida sentimental, ahora interesa que haya abierto las puertas de su casa a través del perfil que tiene en Instagram. Esto ha permitido ver cómo es por dentro la espectacular casa que ha comprado en Gavà, un refugio con piscina y todos los lujos imaginables. Con solo 25 años, su cuenta corriente le ha permitido adquirir un inmueble en una de las mejores zonas residenciales de la zona, en La Finca de Barcelona, donde vive buena parte de la plantilla del equipo.

En su caso, se trata de un chalet de dos plantas con piscina, solárium y sauna. Toda la fachada está adornada con unos paneles de madera que le dan un toque más cálido. En el interior, la decoración es moderna y sigue una misma tonalidad. El suelo, de parquet en marrón, y todas las partes en blanco como los muebles que decoran cada habitación.

Así es por dentro el chalet que ha comprado Ferran Torres en Gavà

En el comedor, por ejemplo, destaca un gran sofá blanco en forma de U y la alfombra en el mismo tono con letras en negro. ¿El toque diferencial? Precisamente, la barandilla de la escalera y los marcos de las ventanas también en color negro. También hemos podido ver cómo tiene decorado el baño, todo de mármol blanco y digno de revista, y la cocina en la que ha colocado muebles del mismo estilo moderno que el resto de la casa.

¿Cómo tiene decorado el piso Ferran Torres? | Instagram

El baño de su piso, de diseño | Instagram

Así es la cocina de Ferran Torres | Instagram

La casa, situada cerca del mar y también de Barcelona, dispone de una gran zona exterior con césped artificial y una piscina rodeada de naturaleza. El futbolista disfruta mucho de esta parte de la casa, con una barbacoa que ha acompañado de una zona para comer y también unos sofás para descansar después de tomar el sol. ¿Quiénes disfrutan más? Los perros, que protagonizan buena parte de las publicaciones que hace.

Ferran Torres ha confesado en alguna entrevista que le gusta tomar baños de contraste de temperatura, por lo que se entiende que haya instalado una sauna en este refugio. No le falta detalle, eso queda claro.

Así es la zona de jardín y piscina de Ferran Torres | Instagram

Con todo, un inmueble increíble en el que puede disfrutar de su buena situación financiera ahora que se ha convertido en jugador del Barça de pleno derecho.