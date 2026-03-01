Ferran Torres forma part de la nova fornada de jugadors del Barça que més estan fent parlar, també a la premsa rosa. Després d’especular-se sobre la seva vida sentimental, ara interessa que hagi obert les portes de casa seva a través del perfil que té a Instagram. Això ha permès veure com és per dins l’espectacular casa que s’ha comprat a Gavà, un refugi amb piscina i tots els luxes imaginables. Amb només 25 anys, el seu compte corrent li ha permès adquirir un immoble a una de les millors zones residencials de la zona, a La Finca de Barcelona, on viu bona part de la plantilla de l’equip.
En el seu cas, es tracta d’un xalet de dues plantes amb piscina, solàrium i sauna. Tota la façana està adornada amb uns panells de fusta que li donen un toc més càlid. A l’interior, la decoració és moderna i segueix una mateixa tonalitat. El terra, de parquet en marró, i totes les parts en blanc com els mobles que decoren cada habitació.
Així és per dins el xalet que s’ha comprat Ferran Torres a Gavà
Al menjador, per exemple, destaca un gran sofà blanc en forma de U i la catifa en el mateix to amb lletres en negre. El toc diferencial? Precisament, la barana de l’escala i els marcs de les finestres també en color negre. També hem pogut veure com té decorat el bany, tot de marbre blanc i digne de revista, i la cuina en la qual ha col·locat mobles del mateix estil modern que la resta de la casa.
La casa, situada a prop del mar i també de Barcelona, disposa d’una gran zona exterior amb gespa artificial i una piscina envoltada de natura. El futbolista gaudeix molt d’aquesta part de la casa, amb una barbacoa que ha acompanyat d’una zona per menjar i també uns sofàs per descansar després de prendre el sol. Els qui més gaudeixen? Els gossos, que protagonitzen bona part de les publicacions que fa.
Ferran Torres ha confessat en alguna entrevista que li agrada fer banys de contrast de temperatura, per la qual cosa s’entén que hagi fet instal·lar una sauna en aquest refugi. No li falta detall, això queda clar.
Amb tot, un immoble increïble en el que pot gaudir de la seva bona situació financera ara que s’ha convertit en jugador del Barça de ple dret.