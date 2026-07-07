Luis Enrique se ha mostrado muy emocionado en el homenaje que ha recibido del Ayuntamiento de Gijón, que ha bautizado la playa verde de El Riconín con su nombre. El consistorio ha querido tener un gesto con “uno de los grandes del deporte mundial”, un asturiano a quien aplauden porque siempre ha reivindicado sus orígenes “con orgullo”: “Para Gijón, Lucho es motivo de orgullo y un ejemplo de esfuerzo, dedicación y valores. Este espacio, a partir de hoy, es de toda la ciudad”.

En el discurso que ha hecho en el acto de homenaje, Luis Enrique ha querido agradecer el apoyo que ha recibido de su esposa a lo largo de toda su trayectoria. Las palabras que le ha dedicado han emocionado a la familia y también han gustado mucho a los fans: “Espero no seguir emocionándome… pero ya son muchos años, casi treinta, desde que comencé un proyecto de vida con Elena”.

“Mi esposa ha estado a mi lado y me ha apoyado en todos los momentos”, ha reconocido en un discurso que ha tenido que interrumpir momentáneamente porque no podía evitar emocionarse. “Hemos formado una familia maravillosa con tres hijos, Pacho, Sira y Xana. No sé si le hará mucha ilusión decirle que le quedan otros 30 años conmigo, como mínimo”, ha dicho entre lágrimas.

Luis Enrique, emocionado en un reconocimiento a Gijón | Aj. de Gijón, Europa Press

Luis Enrique se emociona al hablar de su esposa y sus tres hijos

A Luis Enrique le ha gustado verse llorando y se ha castigado a sí mismo: “Es difícil, pero creo que valores básicos y sencillos que nos enseñaron nuestros padres son los que tenemos que intentar sacar adelante y enseñárselos a nuestros hijos. Y basta de llorar, que no me gusta, aunque llorar también sea bonito”.

Ha sorprendido que reconozca públicamente que tiene claro que quiere que esparzan sus cenizas allí cuando muera: “Es una playa diferente y me gusta llevar la contraria, me encanta”. Gijón es Gijón, ya que le recuerda a sus padres que vinieron allí para ganarse la vida. En la ciudad asturiana ha sido “feliz” y ha visto felices a los suyos, lo que siempre les agradecerá.

Luis Enrique ha pronunciado un discurso que ha emocionado | Instagram

La playa verde de Gijón tendrá el nombre de Luis Enrique | Instagram

El Ayuntamiento de Gijón hace un homenaje a Luis Enrique | Instagram

Con todo, una jornada muy especial para Luis Enrique que siempre recordará.