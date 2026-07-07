El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Luis Enrique enamora amb un discurs molt romàntic per a la dona
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
07/07/2026 13:41

Luis Enrique s’ha mostrat molt emocionat en l’homenatge que ha rebut de l’Ajuntament de Gijón, que ha batejat la platja verda d’El Riconín amb el seu nom. El consistori ha volgut tenir un gest amb “un dels grans de l’esport mundial”, un asturià que aplaudeixen perquè sempre ha reivindicat els seus orígens “amb orgull”: “Per a Gijón, Lucho és motiu d’orgull i un exemple d’esforç, dedicació i valors. Aquest espai, a partir d’avui, és de tota la ciutat”.

Et pot interessar

En el discurs que ha fet en l’acte d’homenatge, Luis Enrique ha volgut agrair el suport que ha rebut de la dona al llarg de tota la seva trajectòria. Les paraules que li ha dedicat han emocionat la família i també han agradat molt els fans: “Espero no continuar emocionant-me… però ja són molts anys, gairebé trenta, des que vaig començar un projecte de vida amb Elena”. 

“La meva dona ha estat al meu costat i m’han donat suport en tots els moments”, ha reconegut en un discurs que ha hagut d’interrompre momentàniament perquè no podia evitar emocionar-se. “Hem format una família meravellosa amb tres fills, Pacho, Sira i Xana. No sé si li farà molta il·lusió dir-li que li queden uns altres 30 anys amb mi, com a mínim”, ha dit entre llàgrimes.

Luis Enrique, emocionat en un reconeixement a Gijón - Aj. de Gijón, Europa Press
Luis Enrique, emocionat en un reconeixement a Gijón | Aj. de Gijón, Europa Press

Luis Enrique s’emociona en parlar de la dona i els tres fills

A Luis Enrique li ha agradat veure’s plorant i s’ha castigat a si mateix: “És fotut, però crec que valors bàsics i senzills que ens van ensenyar els nostres pares són els que hem d’intentar tirar endavant i ensenyar-los als nostres fills. I prou de plorar, que no m’agrada, encara que plorar també sigui maco”.

Ha sorprès que reconegui públicament que té clar que vol que escampin les seves cendres allà quan mori: “És una platja diferent i m’agrada portar la contrària, m’encanta”. Gijón és Gijón, ja que li recorda als mseus pares que van venir allà per guanyar-se la vida. A la ciutat asturiana ha estat “feliç” i ha vist feliços els seus, el que sempre els hi agrairà.

Luis Enrique ha pronunciat un discurs que ha emocionat - Instagram
Luis Enrique ha pronunciat un discurs que ha emocionat | Instagram
La platja verda de Gijón tindrà el nom de Luis Enrique - Instagram
La platja verda de Gijón tindrà el nom de Luis Enrique | Instagram
L'Ajuntament de Gijón fa un homenatge a Luis Enrique - Instagram
L’Ajuntament de Gijón fa un homenatge a Luis Enrique | Instagram

Amb tot, una jornada molt especial per a Luis Enrique que sempre recordarà.

Luis Enrique

Més notícies
Notícia: Luis Enrique: &#8220;Els primers 40 minuts contra el City són els millors de la nostra era&#8221;
Comparteix
"Millor que el 0-4 al Bernabéu?", li han preguntat. "Sí, tot i que també és un bon record", ha respost l'asturià
Notícia: Luis Enrique: &#8220;No m&#8217;he de preocupar per aspectes tàctics&#8221;
Comparteix
El tècnic blaugrana accepta els errors del seu equip, però es mostra tranquil després de la derrota a Manchester
Notícia: Luis Enrique: &#8220;Si hi haguessin cinc Guardioles, això seria molt dur&#8221;
Comparteix
L'entrenador del Barça eleva la figura de Messi i valora molt positivament el matx disputat pels seus jugadors
Notícia: Luis Enrique: &#8220;Pep té una incidència bestial en el seu equip&#8221;
Comparteix
El tècnic blaugrana eleva la figura de Guardiola i considera que el partit davant el City "és un estímul"

Comparteix

Icona de pantalla completa