Luis Enrique s’ha mostrat molt emocionat en l’homenatge que ha rebut de l’Ajuntament de Gijón, que ha batejat la platja verda d’El Riconín amb el seu nom. El consistori ha volgut tenir un gest amb “un dels grans de l’esport mundial”, un asturià que aplaudeixen perquè sempre ha reivindicat els seus orígens “amb orgull”: “Per a Gijón, Lucho és motiu d’orgull i un exemple d’esforç, dedicació i valors. Aquest espai, a partir d’avui, és de tota la ciutat”.
En el discurs que ha fet en l’acte d’homenatge, Luis Enrique ha volgut agrair el suport que ha rebut de la dona al llarg de tota la seva trajectòria. Les paraules que li ha dedicat han emocionat la família i també han agradat molt els fans: “Espero no continuar emocionant-me… però ja són molts anys, gairebé trenta, des que vaig començar un projecte de vida amb Elena”.
“La meva dona ha estat al meu costat i m’han donat suport en tots els moments”, ha reconegut en un discurs que ha hagut d’interrompre momentàniament perquè no podia evitar emocionar-se. “Hem format una família meravellosa amb tres fills, Pacho, Sira i Xana. No sé si li farà molta il·lusió dir-li que li queden uns altres 30 anys amb mi, com a mínim”, ha dit entre llàgrimes.
Luis Enrique s’emociona en parlar de la dona i els tres fills
A Luis Enrique li ha agradat veure’s plorant i s’ha castigat a si mateix: “És fotut, però crec que valors bàsics i senzills que ens van ensenyar els nostres pares són els que hem d’intentar tirar endavant i ensenyar-los als nostres fills. I prou de plorar, que no m’agrada, encara que plorar també sigui maco”.
Ha sorprès que reconegui públicament que té clar que vol que escampin les seves cendres allà quan mori: “És una platja diferent i m’agrada portar la contrària, m’encanta”. Gijón és Gijón, ja que li recorda als mseus pares que van venir allà per guanyar-se la vida. A la ciutat asturiana ha estat “feliç” i ha vist feliços els seus, el que sempre els hi agrairà.
Amb tot, una jornada molt especial per a Luis Enrique que sempre recordarà.