El Consell Escolar demanarà una moratòria d’un any al nou calendari escolar

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) demanarà aquest dilluns una moratòria d’un any a l’entrada en vigor del nou calendari escolar proposat pel departament d’Educació. El Consell Escolar és un òrgan consultiu que emet dictàmens preceptius encara que no vinculants i que el departament hauria d’haver consultat abans d’anunciar la decisió que el pròxim curs comenci el 5 de setembre a infantil i primària i el 7 de setembre a la secundària i el batxillerat. Aquesta tarda serà el segon cop que el Consell demana una moratòria en l’avançament del curs, ja que la primera ja la va rebutjar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

La sessió d’aquest dilluns arriba després d’una reunió interna del Consell Escolar que es va celebrar la setmana passada i que va analitzar la qüestió fins arribar a la conclusió de plantejar, de nou, una moratòria. Els representants de la conselleria, però, ho van rebutjar en aquesta mateixa sessió interna. Els membres del Consell Escolar no vinculats al departament creuen que aquesta moratòria ajudaria en la negociació amb els sindicats, que ja han fet tres dies de vaga multitudinària i que han convocat dos dies més d’aturada la setmana vinent.

Cambray seurà aquesta setmana amb els sindicats

El reglament del Consell Escolar permet fer aportacions i esmenes fins l’últim moment, i cada membre que la presenti podrà defensar-la en el plenari. El document que en surti inclourà diverses opinions de membres del Consell sobre el nou calendari escolar i recollirà els consensos i les discrepàncies. Aquest dictamen sobre el calendari s’elevarà al departament d’Educació, que haurà de decidir si es manté ferm en aquesta mesura o fa passes enrere com ja ha fet amb els nous currículums.

Els sindicats es trobaran amb Cambray aquesta mateixa setmana per mirar de desencallar les negociacions i evitar dos dies més de vaga. El conseller va accedir a reprendre les converses després que la CUP s’oferís a fer de mediador en el conflicte davant la negativa dels sindicats a parlar amb Cambray, a qui ja no consideren un interlocutor vàlid. Els professors demanen que sigui Aragonès qui es faci càrrec de la negociació per tal de poder arribar a un acord amb la conselleria en cas que aquesta s’obri a una “negociació real” i tiri enrere les darreres mesures anunciades.