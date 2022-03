La CUP s’ofereix a fer de mediador entre els sindicats i Educació

Al conflicte obert entre els sindicats de professors i el departament d’Educació hi ha aparegut un tercer actor sorpresa. Es tracta de la CUP, que ha enviat una carta als sindicats i al Govern en què s’ofereix a fer de mediador per resoldre el conflicte. La CUP assegura que després de tres dies de vaga en què els sindicats han exhibit múscul veuen l'”immobilisme” i “l’actitud de menyspreu” del conseller Josep Gonzàlez-Cambray “amb molta preocupació”.

“Aquests dies veiem docents, estudiants i famílies compromeses amb l’educació pública i els drets laborals de les persones que des de la primera línia sostenen l’escola i que porten anys patint retallades i precarització”, assegura la CUP a la missiva que ha remès al Govern i als sindicats. Per això, exigeixen “afrontar i calendaritzar” demandes com l’estabilització dels interins, la retirada del decret de plantilles i la desigualtat del professorat de formació professional.

Critiquen els “moviments propagandístics”

La CUP assegura que s’ha d’escoltar els docents a l’hora d’elaborar canvis curriculars -tot i que ara Cambray ha ofert una moratòria d’entre un i tres anys– i “protegir” l’escola pública davant les mesures que “obren la porta a la privatització del temps escolar de tarda”. “Cal no deixar sols els claustres, equips directius i docents davant la sentència que pretén acabar amb la immersió lingüística“, afegeix entre aquestes obligacions del Govern.

El partit anticapitalista també ha lamentat que el conseller Cambray “no hagi volgut” afrontar aquestes demandes que “han sigut el detonant de la convocatòria de vaga” i hagi fet únicament “moviments propagandístics” per dividir la comunitat educativa. “Aquest migdia els sindicats han demanat al president Aragonès i al Govern que mediï en aquest conflicte i, lamentablement, tant el president com el conjunt del Govern han blindat la posició immobilista del conseller”, han assenyalat. Per tot això, la CUP s’ha ofert a “contribuir a avançar en la resolució del conflicte i fer de mediadors” per sortir d’aquest escenari de “bloqueig”.