Cambray demana un “punt d’inflexió” als sindicats per arribar a un acord

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha demanat un “punt d’inflexió” als sindicats que permeti arribar a un acord i posar punt i final al conflicte. “Hem d’arribar a un acord abans de l’inici de curs pel bé de la comunitat educativa”, ha dit Cambray en una entrevista amb l’ACN. I és que, segons les previsions del conseller d’Educació, s’incorporaran 1.400 mestres nous i es tornarà a parlar de recuperar l’horari lectiu per als mestres de primària: “Sense acord sindical no ho podem fer”, ha assegurat Cambray. Sobre el curs que ha acabat, el considera “intens” i “complicat” i avança que el següent començarà sense mesures sanitàries derivades de la pandèmia.

Cambray s’ha compromès a revertir les retallades que fa més de 10 anys que es mantenen al sistema educatiu però, com ha fet el Departament els darrers mesos, apunta que tot no es pot fer al mateix temps. Per això, proposa als sindicats arribar a un acord on s’estableix un calendari per donar resposta a les seves reclamacions, deixant de banda aquelles que considera política educativa com són l’avançament del calendari escolar o el decret de plantilles. “Les revertirem totes? Sí. Totes alhora? No, això no és possible”, resumeix.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

En aquest sentit, recorda que Educació ha fet fins a sis propostes i encara hi ha sobre la taula la darrera, que contempla la recuperació de l’horari lectiu a primària el curs vinent i a secundària el següent. Aquesta però no satisfà els sindicats, que insisteixen que la retallada es va aplicar alhora per a tots i que la recuperació també hauria de ser així.

La opinió dels sindicats escolars

En la seva darrera roda de premsa, les organitzacions sindicals van dir a la conselleria que si volia apliquessin la recuperació de l’horari a primària pel seu compte, sense la signatura de l’acord sindical. Cambray respon que això no és possible perquè és l’acord el que faria “que es mobilitzessin tots els recursos que calguin d’on calguin per donar-hi resposta”.