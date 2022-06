Cs denuncia Cambray a la Fiscalia per “coaccionar i amenaçar” les famílies

Ciutadans continua l’ofensiva contra el departament d’Educació per “desobeir” la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix un 25% de castellà a totes les escoles del país. El líder del partit taronja a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha denunciat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, per “perpetuar pràctiques mafioses de coacció i amenaces” contra els pares dels alumnes a partir de l’aprovació del decret llei aquest dilluns.

Carrizosa ha comparegut juntament amb la presidenta del partit, Inés Arrimadas, que ha avançat que també portaran al Tribunal Constitucional -juntament amb el PP- la nova llei del català d’ERC, PSC, Junts i Comuns un cop s’aprovi al Parlament el pròxim dimecres. Per Arrimadas tant el decret com la llei sobre el català pretenen “saltar-se la sentència del TSJC”, pel que considera que la denúncia contra Cambray a la fiscalia està justificada. “Actua contra les famílies i contra els directors de les escoles que volen complir la llei i respectar les famílies i un projecte de cohesió social”, ha defensat abans d’afegir que “actua com un perdonavides”.

Celebren el canvi d’opinió de Vox

PP i Ciutadans fa dies que van anunciar que demanarien un dictamen sobre el nou decret llei al Consell de Garanties Estatutàries. En principi Vox no s’hi va sumar, però finalment han canviat d’opinió, cosa que Ciutadans ha celebrat. Aquesta unió de la dreta és de nou una maniobra per mirar de paralitzar la normativa del Govern, tot i que aquesta vegada ja s’ha superat el termini establert pel TSJC per aplicar la sentència de manera forçosa.

En paral·lel, els dos dirigents de Ciutadans han lamentat que l’Estat espanyol no acabi “ràpidament amb això”. En aquest sentit ha assegurat que els partits “lliures” com Ciutadans “han de liderar la resposta a un Govern totalitari que incompleix les ordres del poder judicial”.