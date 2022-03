Inés Arrimadas, mare del segon fill: revela que tindrà nom català

Inés Arrimadas acaba de ser mare del segon fill. Menys de dos anys després de convertir-se en mare primerenca, la líder de Ciutadans amplia la família amb un altre nen. Molt contenta, ha compartit una fotografia en blanc i negre de la seva mà, la del marit i la del nen per anunciar el seu naixement: “Ja està amb nosaltres el Marc. Ha anat tot molt bé. Jo em trobo genial i no podem estar més feliços amb l’arribada d’un germanet per a l’Álex. Moltes gràcies per la vostra estima de part dels quatre!”, ha escrit. El seu marit, Xavier Cima, ha seguit el seu exemple i ha compartit la mateixa foto acompanyada d’un text pràcticament idèntic.

En aquest anunci confirmen que tot ha anat bé i un element que sempre genera curiositat, el nom que han escollit per al petit. Al seu fill gran el van anomenar Álex en la seva forma castellana, però per al petit s’han decantat per un dels noms més clàssics i populars del català: Marc. Queda clar que la política creu firmament en els valors del partit, amb un nom en cada idioma… Sigui com sigui, el dubte ha quedat resolt.

Inés Arrimadas anuncia el naixement del segon fill | Instagram

Així va anunciar el matrimoni que Inés tornava a estar embarassada, amb una fotografia amb el petit Álex: “Hola a tots! Tenim una cosa molt especial que explicar-vos. Si tot va bé, l’any vinent serem un més a la família. Estem molt feliços i emocionats amb la notícia. Ens fa una gran il·lusió donar-li a l’Álex un germanet i ja estem desitjant tenir-lo als nostres braços”. I dit i fet, aquest dimarts han donat la benvinguda a un nen que segur que farà molta companyia al seu germà.

La política de Ciutadans anunciava, així, que tindria un altre fill | Instagram

El perfil de la política s’ha omplert de missatges de felicitació de membres del seu partit i també d’altres, així com de persones anònimes que han volgut demostrar que s’alegren de les bones notícies en la vida personal d’Inés Arrimadas. Ara estarà de baixa uns mesos per cuidar el fill i recuperar-se del part, temps que segur que aprofitarà per descansar de la política.