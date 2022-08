USTEC afirma que serà un setembre complicat amb falta de monitors de tarda

La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha augurat aquest diumenge que el mes de setembre no anirà bé, i ha avisat que encara falten monitors per a les tardes. En declaracions a Rac1, ha opinat que el setembre serà un “mes bastant desorganitzat” amb el nou horari imposat pel Departament d’Educació, i ha explicat que hi ha molts municipis que no tenen prou personal per cobrir les tardes. “Tot s’ha planificat molt malament i preveiem que no anirà bé. Passarà com la Setmana Blanca de Maragall, que es farà un any i després va desaparèixer”, ha dit. Segura ha avisat que aquest “no serà un curs tranquil”.

Segons Segura, Educació no s’ha posat en contacte amb els sindicats aquest mes d’agost, i ara, abans de començar el curs, ja és difícil que canviï alguna cosa. La portaveu d’USTEC ha recordat la condició que posen els sindicats per negociar: la reducció d’una hora lectiva en tota l’educació obligatòria, i no només a Primària com planteja Educació. Així doncs, el mateix sindicat ja veu que la falta de temps abocarà a acceptar aquests horaris i això, “portarà problemes a la llarga”, ha concretat Segura.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, al Parlament / ACN

La postura d’Edcuació es manté intacta

En aquest sentit, ha indicat que l’última notícia que tenen del conseller Josep González Cambray és l’entrevista que va fer a l’ACN, on va demanar un acord als sindicats. Però com sempre denuncien, no hi ha hagut més contactes per part de la conselleria d’Educació “Ens va llençar la pilota a la nostra teulada quan la pilota està a la seva teulada i ells saben perfectament com es desencalla el conflicte. No entenem que se’ns demani responsabilitat, només estem demanant més recursos per a l’educació”, ha replicat Segura.

També s’ha queixat que Cambray digui que no es pot aplicar la reducció de l’hora lectiva a Primària, amb la contractació de 1.400 metres més aquest curs, si no hi ha acord global amb els sindicats. “Ells han tirat endavant moltes mesures sense acord i no els han caigut els anells”, ha dit.