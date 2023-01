La Moncloa es compromet a defensar l’oficialitat del català a Europa

La Moncloa ha escoltat les peticions del president Pere Aragonès de cara a la 27a cimera hispanofrancesa. En la trobada entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron; que se celebra aquest dijous a Barcelona i que culminarà amb la signatura d’un “tractat de Barcelona” d’amistat entre els dos països, també s’hi abordarà qüestions fonamentals per als dos estats com les interconnexions, qüestions migratòries i el suport a Ucraïna. A més, el govern espanyol s’ha compromès a defensar l’oficialitat del català a Europa, tal com suggeria Aragonès en una carta enviada a Sánchez fa uns dies, tal com explica l’ACN.

A la cimera hispanofrancesa, Pedro Sánchez, les tres vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, i els ministres d’Exteriors, Defensa, Interior, Transports, Educació, Agricultura i Cultura; assistiran al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Allà, els 10 ministres es reuniran amb els seus homòlegs francesos mentre el president espanyol fa el mateix amb el president de la República Francesa. Entre les qüestions que abordaran, hi ha la reobertura dels vuit passos fronterers secundaris que França va tancar durant la pandèmia i que el govern espanyol vol reobrir com més aviat millor.

El president francès Emmanuel Macron arribarà al MNAC cap a les 10.30 hores d’aquest dijous / Europa Press

La participació d’Aragonès

El president del Govern tindrà un paper insignificant en la cimera, ja que únicament es preveu que participi en la part protocol·lària, és a dir, en la rebuda i salutació de Macron i el seu equip de govern. Fonts del govern espanyol asseguren que serà en aquest moment quan Aragonès i Sánchez puguin intercanviar unes paraules.

El “tractat de Barcelona”, l’eix de la cimera

El principal objectiu de la cimera hispanofrancesa és la signatura del “tractat de Barcelona”, una declaració d’amistat que eleva les relacions entre l’Estat espanyol i França al màxim nivell. El tractat conté nou títols, entre els quals hi ha afers europeus; política exterior i seguretat; justícia; cultura, educació i esports; economia i turisme; desenvolupament sostenible; transports; agricultura i alimentació; sanitat; treball i afers socials, i el novè, que menciona una possible estratègia de cooperació transfronterera, segons fonts de la Moncloa.

La manifestació contra la cimera

Paral·lelament i a només uns metres, l’independentisme, convocat per més de 40 entitats sobiranistes, es manifestarà contra la cimera Sánchez-Macron amb l’objectiu de demostrar que el Procés no s’ha acabat, tal com volia en aquesta trobada.