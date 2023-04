Borràs dispara contra el Govern: “Pateix sequera d’escons”

Laura Borràs segueix negant-se -com és lògic- a acceptar la seva inhabilitació pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes i s’emportarà als que faci falta en el procés. Aquest dissabte des d’Amposta, l’encara presidenta del Parlament tot i estar suspesa, ha apuntat contra el Govern de la Generalitat assegurant que “pateix sequera d’escons, de propostes de país i de voluntat de confrontació amb l’Estat per poder avançar cap a la independència” de Catalunya. A més ha assegurat que l’executiu de Pere Aragonès és el de “l’anar fent, el de deixar-ho estar” per més endavant.

En la mateixa intervenció, Borràs també s’ha referit, encara que no directament, al requisit que la Junta Electoral Central va enviar a la mesa sobre el seu escó dijous passat. En aquesta línia la presidenta de Junts ha insistit que “voldrien que estiguéssim planyent-nos perquè la situació és complicada”. Ara bé; tot i això, Borràs ha sentenciat que ella està “al peu del canó” i que no pensar deixar d’estar-ho “perquè deixar-ho estar és més còmode, però no serveix per avançar”. En aquesta línia també ha recordat que amb la sentència que li demana tretze anys d’inhabilitació “ens volen inhabilitar i nosaltres hi som per habilitar totes les persones de Junts”.

ERC, l’acord de claredat i la distracció perfecta

A part de tot això, Borràs s’ha referit també a l’acord de claredat presentat aquesta setmana pel president Aragonès i al referèndum, sobre el que ha assegurat que des d’ERC “distreuen” amb tota aquesta maniobra. A més, ha afegit que els republicans han “excel·lit” en “incomplir els acords que van assolir per accedir al Govern”.

Davant dels alcaldables de Junts a les Terres de l’Ebre, Borràs ha emfatitzat que les eleccions del 28 de maig són “importants pel conjunt del país i per Junts per Catalunya”. Borràs ha comentat que són un partit “jove”, però també “fort” i ha acabat afirmant que la formació “cada vegada es troba més en solitari” defensant la independència.